Espagne: les indépendantistes catalans négocient âprement leur soutien à Pedro Sanchez

Alors qu’après les législatives générales du 23 juillet aux résultats très serrées, l’Espagne se trouve dans un quasi blocage, les séparatistes modérés d’Esquerra Republicana ont tendu la main à Junts per Catalunya, qui leur sont proches et rivaux à la fois. Et leur ont demandé d’appuyer l’investiture du socialiste Pedro Sanchez, afin de permettre la gouvernabilité à partir de la mi-août, date de la mise en place de la nouvelle chambre basse.

Le parti séparatiste catalan ERC tente de tendre la main à son ancien allié-devenu ennemi Junts per Catalunya pour soutenir le leader socialiste Pedro Sanchez. Ici, le député d'ERC Gabriel Rufian à Barcelone, le 23 juillet 2023. © Pau Barrena / AFP

