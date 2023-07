La Suède et le Danemark cherchent à légiférer pour empêcher les profanations de textes sacrés

À la demande de l’Arabie saoudite et de l’Irak, une réunion extraordinaire se tient lundi 31 juillet à Jeddah entre les pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) au sujet de la profanation des corans en Suède et au Danemark. À Stockholm et à Copenhague, de nouveaux autodafés de livres religieux sont prévus ces prochains jours. Le Danemark et la Suède ont annoncé chercher des solutions juridiques pour endiguer ce phénomène, qui a créé des tensions avec des pays de culture musulmane, ainsi qu’une « situation dangereuse », selon la Suède.

Le réfugié irakien Salwan Momika devant l'ambassade d'Irak à Stockholm où il a piétiné le Coran, le 20 juillet 2023. AP - Oscar Olsson

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo C'est au nom de la sécurité que le gouvernement danois va explorer toutes les pistes juridiques qui pourraient permettre d'interdire certaines manifestations offensantes. Cela de manière très ponctuelle, et sans toucher à la liberté d'expression protégée par la Constitution. Pour légitimer des exceptions à la règle, le ministre danois des Affaires étrangères a rappelé que ces profanations sont perpétrées par une « poignée d'individus », dont le but principal est de « provoquer, semer la division, faire le jeu des extrémistes ». Et ce n'est pas qu'un problème d'image ou de réputation pour le Danemark, a ajouté Lars Lokke Rasmussen. Le chef de la diplomatie faisait probablement allusion les boycotts, les menaces de morts et les attentats déjoués en 2005, après la publication de caricatures du prophète Mahomet par un journal danois. Même constat d'urgence en Suède : Stockholm aussi cherche un outil juridique. « La situation est dangereuse (..) pour notre sécurité nationale » a écrit dimanche soir le Premier ministre Ulf Kristersson après un silence remarqué. Le chef du gouvernement suédois doit toutefois composer avec son allié parlementaire d'extrême droite, le Parti des Démocrates de Suède, dont certains députés ont fait des déclarations islamophobes ces derniers jours. En attendant, selon les derniers sondages, le Suédois et les Danois sont largement favorables à ce que ces autodafés soient interdits. Cela alors qu'à Copenhague et à Stockholm, de nouvelles profanations du coran sont prévues dès lundi et dans les prochaines semaines. À lire aussiProfanation du Coran: l'Iran hausse le ton et réduit ses relations diplomatiques avec la Suède