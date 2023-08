Le Royaume-Uni reconnaît un «génocide» contre les Yézidis par l'EI en Irak

Le Royaume-Uni a officiellement reconnu mardi 1er août un « génocide » à l’encontre des Yézidis en 2014. Neuf ans après les événements, le gouvernement britannique considère désormais que le groupe terroriste État islamique a eu « l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux » de manière systématique des personnes car membres de cette minorité ethnique monothéiste du nord de l’Irak. Le communiqué de la diplomatique britannique vient après une décision semblable de la justice allemande.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

C’est seulement le cinquième génocide reconnu par le Royaume-Uni, au même niveau que la Shoah lors de la Seconde guerre mondiale, le Rwanda, Srebrenica et le Cambodge. Plus de 4 000 hommes yézidis auraient été tués par l’organisation terroriste État Islamique et 6 000 femmes et enfants, notamment capturés et réduits en esclavage, en 2014, en Irak et en Syrie. Cela parce que considérés comme des « mécréants ».

Le Parlement britannique avait déjà qualifié ces actes de génocide lors d’un vote inédit en 2016, mais il n’avait pas été approuvé par le gouvernement : l’exécutif considérait que cette question devait être tranchée par la justice, et non par des élus.

Mais en début d’année, une cour d’appel allemande a confirmé le caractère génocidaire des opérations de l'État islamique de 2014. Cela a ouvert la voie à la reconnaissance britannique, à quelques jours du neuvième anniversaire des massacres.

La prix Nobel de la paix Nadia Murad, qui préside également une association de défense de la communauté yézidie, a salué un « geste important » envers son peuple et a appelé Londres à s’assurer, désormais, que les responsables britanniques du génocide soient traduits en justice.

À lire aussiLes Yézidis, une communauté multimillénaire mais inconnue

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne