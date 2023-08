Portugal: des milliers de catholiques se préparent à l’envoi des premières JMJ depuis le Covid

Des dizaines de milliers de jeunes catholiques sont attendus à Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) du 1er au 6 août, en présence du pape François malgré sa santé fragile. Pour cette première édition de cet événement majeur de l’Église catholique depuis la pandémie de Covid-19, la capitale portugaise s’est préparée à accueillir plus d’un million de personnes. Le lancement officiel sera célébré mardi 1er août au soir.

Avec nos envoyées spéciales à Lisbonne, Véronique Gaymard et Ludivine Amado

« De Bretagne », du « Brésil », de « l’Australie », « d’Uruguay » ou des « États-Unis », on les croise partout dans Lisbonne, en groupes avec leurs sacs à dos, et leurs drapeaux. Ils sont venus en avion, en bus, en train, et même en bateau ou à vélo. « On dit toujours que les jeunes s’éloignent de la foi, mais quoi de mieux qu’un rassemblement de jeunes pour parler de spiritualité, de religion et s’en rapprocher ? », résume Ève.

Au total, 151 pays seraient représentés, mais les plus nombreux sont les plus proches et les plus aisés : Portugal, Espagne, France et Italie. La crise économique et les restrictions de visa ont empêché de nombreux jeunes de venir à Lisbonne, notamment du continent africain.

L’objectif de ces JMJ, c’est de pousser cette génération hyper connectée à se mobiliser pour redonner de l’élan à l’Église catholique confrontée aux abus sexuels et en perte de vitesse dans une Europe très sécularisée.

« C’est très important ces jeunes qui vont renouveler l’Église. Et quand même ils croient que l’Église doit être tout à fait différente, moins verticale et cléricale, le souligne le prêtre Jorge de l’église Saint-Antoine, un des saints les plus populaires et patrons de Lisbonne. Je parle contre moi-même », dit-il en riant.

Mardi soir à 20h, une grande messe présidée par le cardinal Manuel Clemente, patriarche de Lisbonne, marquera le lancement officiel des JMJ avant l'arrivée du pape mercredi.

00:37 Le jeune français Maxence explique se rendre aux JMJ pour «se poser des questions» et «échanger avec des jeunes qui ont des réflexions similaires ou opposées à moi» Martin Hortin

