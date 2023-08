Turquie: Ekrem Imamoglu veut s'imposer comme le futur leader du principal parti d'opposition

Dans un article aux allures de manifeste, le maire d’Istanbul développe ses aspirations pour la Turquie. Fréquemment qualifié d’étoile montante du parti républicain du peuple (CHP), Ekrem Imamoglu avait été pressenti pour affronter Recep Tayyip Erdogan à l’élection présidentielle de mai dernier, mais c’est finalement l’actuel président du parti, Kemal Kiliçdaroglu qui avait été choisi. Avec cette publication, il réaffirme ses ambitions de s’imposer comme le futur leader du principal parti d'opposition.

Avec notre correspondante à Istanbul, Cécile Pierre-Magnani

Un vent de changement souffle sur le principal parti d’opposition du CHP. C’est en tout cas ce qu’entend amorcer le « manifeste » d’Ekrem Imamoglu.

L’article est paru le 28 juillet sur le site de l’hebdomadaire de gauche-libéral, Oksijen. Le contenu reste très général et le propos évite toute remise en question frontale de sa famille politique, mais il permet au maire d’Istanbul de capter une fois de plus l’attention médiatique.

Le 28 mai dernier, l’actuel président du parti, Kemal Kiliçdaroglu avait échoué de quatre points face à Recep Tayyip Erdogan à l’élection présidentielle. Depuis, son leadership est contesté en interne et Ekrem Imamoglu entend profiter de cette fenêtre d’opportunité pour avancer ses pions.

Il est considéré comme le potentiel candidat le plus légitime, pour succéder à Kiliçdaroglu à la tête du parti. Mais il reste un obstacle de taille, il a été condamné à plus de deux ans et demi de prison pour « insulte » aux membres du Haut conseil électoral. Si la peine venait à être confirmée en appel en novembre prochain, l’actuel maire d’Istanbul se verrait également priver de vie politique sur la même période.

