À la Une: incendies en Grèce, «une tragédie attendue»

La colère ne retombe pas en Grèce alors que les incendies se multiplient dans le pays, écrasé par une terrible vague de chaleur. Le gouvernement conservateur de Kyriákos Mitsotákis se retranche derrière le changement climatique pour tenter d'esquiver les critiques qui s'abattent contre sa gestion erratique.

Plusieurs incendies ont aussi été recensés dans le sud de l’Albanie ces derniers jours, à proximité de l’île grecque de Corfou, elle-même ravagée par les flammes. Les autorités assurent maîtriser la situation, mais le phénomène se répète d’année en année faute de prévention.

Guerre en Ukraine : trafics et traque des exilés

Depuis le début de la guerre en Ukraine, au moins 200 000 Russes sont arrivés en Serbie. Aujourd'hui, les autorités de Belgrade s'en prennent aux exilés qui s'opposent publiquement au régime de Vladimir Poutine. Les services de renseignement les accusent de constituer une menace pour la sécurité nationale. Une mesure de rétorsion anti-occidentale ?

Les sanctions imposées par les puissances occidentales contre Moscou ont contribué à faire exploser les transferts de capitaux russes illicites dans les Balkans occidentaux. C’est le constat d’un rapport de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.

En Roumanie, ce sont les céréales ukrainiennes importées illégalement qui suscitent la colère. Les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale alors que des contrebandiers écoulent ces marchandises à des prix inférieurs au marché. Enquête.

L'opposition turque cherche la lumière

Deux mois après sa défaite à la présidentielle, l'opposition turque se déchire. Kemal Kılıçdaroğlu semble fragilisé à la tête du Parti républicain du peuple. C'est le charismatique maire d'Istanbul qui lance la charge pour reprendre la main à moins d'un an des prochaines municipales.

La Bosnie-Herzégovine est-elle en train de devenir un État policier ? En Fédération comme en Republika Srpska, les entités du pays toujours divisées, les effectifs déjà massifs des forces de l'ordre se renforcent toujours plus et les gouvernements dépensent sans compter pour les armer.

C'est une affaire qui dure depuis la mi-juin. Klan Kosova, la principale chaîne privée du Kosovo, est menacée d’interdiction par le gouvernement d'Albin Kurti. Les chancelleries occidentales s’inquiètent d’une attaque contre la liberté d’expression, alors que la plupart des médias tirent à boulets rouges sur le Premier ministre.

Le Mucem donne la voix aux Roms

Le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille (Mucem) a ouvert ses portes aux populations romani et leur a même donné les clés pour déconstruire les préjugés qui leur sont trop souvent associés. Cette exposition événement dessine le destin de la plus grande minorité européenne avec un regard neuf, celui des Roms eux-mêmes. Entretien.

La 22ᵉ édition du DokuFest commence ce vendredi 4 août à Prizren, la grande ville du sud du Kosovo. L’occasion de revenir sur l’histoire mythique du cinéma Lumbardhi sans qui ce festival international du film documentaire n’aurait jamais existé. Ouvert en 1952, ce monument du 7ᵉ art kosovar a dû son salut à une mobilisation citoyenne sans faille.

