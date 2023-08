Russie: deux nouveaux citoyens ordinaires condamnés dans des affaires liées à l'Ukraine

La répression ne cesse de prendre de l’ampleur en Russie, depuis le début du conflit en Ukraine. Après les condamnations à de lourdes peines des principaux opposants au régime de Vladimir Poutine, ce jeudi 3 août, deux citoyens russes ont été condamnés pour des affaires en liens avec la guerre que mène Moscou en Ukraine.

C'est une preuve de plus que désormais, plus personne n’est à l’abri en Russie puisque le simple fait de dénoncer ce conflit peut déboucher sur des peines de prisons fermes. Dmitri Skourikhine, un entrepreneur de 48 ans, était visé par deux enquêtes pénales. La première pour avoir apposé des affiches dénonçant l’offensive en Ukraine sur la devanture de son magasin. Et la seconde pour une pancarte où le russe avait écrit « Ukraine : pardonne-nous ».

Mais depuis le début du conflit, ces faits sont répréhensibles et ont conduit un tribunal de la région de Léningrad à condamner Dmitri Skourikhine à un an et demi de prison pour avoir discrédité l’armée russe. Cette condamnation s’inscrit dans le cadre des lois promulguées par Vladimir Poutine après le début de l’opération spéciale en février 2022 et qui restreignent les libertés.

600 personnes visées par des affaires pénales

L’autre citoyen condamné ce jeudi 3 août est un jeune Russe de 19 ans, résidant en Sibérie. Il est poursuivi pour trahison, car il aurait tenté « de franchir illégalement la frontière russe pour rejoindre l’ennemi ». Le tribunal de Koursk lui a infligé une peine de six ans de détention. Ces condamnations se veulent exemplaires et sont souvent prononcées à huis clos. Ce fut le cas pour ce jeune garçon.

La Russie fait face depuis des années à une vague de répression, mais celle-ci a pris une ampleur accrue avec le début de l'offensive en Ukraine en février 2022. Les condamnations commencent à s’accumuler. La quasi-totalité des opposants d'envergure ont été emprisonnés ou poussés à l'exil. Et ils seraient des milliers de Russes à avoir déjà été condamnés, sachant que selon l’ONG OVD-Info, plus de 600 personnes seraient actuellement visées par des affaires pénales, du fait de leur opposition au conflit en Ukraine.

