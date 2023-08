Ukraine: quelles possibilités pour sortir de la crise des céréales?

Quelles sont les positions des différents acteurs de la crise céréalière générée par le conflit en Ukraine, et quelles solutions pourraient être envisagées ? À l'heure actuelle, le dossier n'avance pas, malgré les appels lancés par de nombreux dirigeants de la communauté internationale.

Publicité Lire la suite

Plus de deux semaines après l'annonce du retrait de la Russie de l'accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, un accord qui avait été signé en juillet 2022 sous l'égide de la Turquie et des Nations unies, la situation devient de plus en plus tendue. Les prix s'envolent : plus de 17% d'augmentation, selon un responsable américain. Et la perspective d'une crise alimentaire mondiale se précise.

C'est un problème qui semble inextricable avec deux blocs qui s'opposent sur un problème qui concerne pourtant une bonne partie de la planète. Car si du côté des pays qui soutiennent l'Ukraine, on accuse la Russie d'agression sur l'alimentation mondiale, comme l'a encore répété le secrétaire d'État américain Antony Blinken ce jeudi 3 août, du côté des pays qui maintiennent des relations avec la Russie, on demande à l'ONU de prendre des mesures pour débloquer les exportations de céréales et d'engrais russes.

Ce jeudi, des dirigeants de pays africains, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Égypte ou encore le Sénégal, demandent que la communauté internationale satisfasse certaines des demandes de Moscou. Le Kremlin réclame notamment des garanties sur un autre accord qui concerne ses propres exportations de céréales et surtout d'engrais pour envisager un déblocage des exportations de céréales ukrainiennes. L'ambassadeur russe adjoint à l'ONU va même plus loin. Selon lui, sans une levée des sanctions imposées à la Russie, il serait quasiment impossible de rétablir le fonctionnement normal des chaînes d'approvisionnement.

C'est donc un véritable dialogue de sourd auquel on assiste alors que dans certains pays, l'envolée du prix des céréales et le manque de stock pourrait bien provoquer une crise alimentaire, ce qui pourrait entraîner également des tensions internes dans certains pays.

À lire aussiAccord céréalier: bataille d’arguments autour d'une réintégration de la Russie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne