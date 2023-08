Environnement: fuite de méthane colossale après l'explosion d'un puits de gaz au Kazakhstan

L'explosion d'un puits de gaz au Kazakhstan, début juin, a déclenché une gigantesque fuite de méthane dans l'atmosphère. C'est la conclusion de scientifiques qui ont analysé des images satellites et détecté un grand nuage de ce puissant gaz à effet de serre dans l'est du pays. D'après eux, cette fuite est la plus importante détectée depuis le début de l'année à un seul et même endroit.

Un long nuage bleu et jaune qui s'étire au-dessus de l'est du Kazakhstan : voici à quoi ressemble cette gigantesque fuite de méthane sur les images satellites captées par l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale italienne. À l'origine de la fuite : une explosion début juin dans un champ pétrolier et gazier.

Antoine Benoît, spécialiste dans l'observation des émissions de méthane pour l'entreprise française Kayrros, explique : « On a remarqué premièrement de gros volumes de fumée qui semblaient venir d'une zone d'exploitation pétrolière. Et début juillet, on a remarqué, sur des images satellites, des émissions très importantes de méthane. »

La compagnie kazakh qui exploite le champ d'hydrocarbures assure que le gaz observé est principalement de la vapeur d'eau. Mais il y a peu de doute possible, selon Antoine Benoit : « Le méthane et la vapeur d'eau présentent des caractéristiques très différentes. Physiquement, ça ne tient pas la route, l'idée que ce soit de la vapeur d'eau et pas du méthane. »

Le méthane a un pouvoir de réchauffement 80 fois plus important que le CO2. Et selon les estimations de Kayrros, cette fuite équivaudrait pour l'instant à la pollution générée par 1 à 2 millions de voitures pendant toute une année. L'entreprise pétrolière assure que des travaux sont en cours pour stopper la fuite, mais ils ne devraient pas s'achever avant début septembre.

