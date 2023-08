Migrants: Médecins sans frontières alerte sur la situation à la frontière franco-italienne

Selon Médecins sans frontières, la situation des migrants à la frontière franco-italienne reste accablante. Paru ce vendredi 4 août, le dernier rapport observe des violences et des refoulements systématiques, sans prise en compte du droit international.

Publicité Lire la suite

Une équipe de MSF a scruté la situation pendant cinq mois dans la ville frontalière de Vintimille. Le parcours type des migrants est désormais bien connu. Souvent arrivés par voie maritime en Italie depuis le Maghreb, ils tentent de rejoindre la France. Et leur périple se termine fréquemment de la même manière. « On a des gens qui sont refoulés de multiples fois, souvent avec de la violence. Des pratiques de détention arbitraire, notamment dans des containers où les gens sont forcés de passer la nuit, en dormant à même le sol. Les containers sont bondés », explique Jérôme Tubiana, conseiller aux opérations en charge des questions de réfugiés et de migration pour MSF.

Mais ce qui inquiète le plus l'association est que dans cette situation de grande précarité se trouvent des femmes enceintes, des personnes âgées ou bien malades. « Les gens qui parviennent à cette frontière-là ont souvent de longs parcours migratoires derrière eux, y compris des souffrances et des passages par des zones bien plus violentes que celle-ci même », continue Jérôme Tubiana.

Une ambiance glaciale entre la France et l'Italie

Médecins sans frontières déplore aussi la situation des mineurs isolés. Parmi ceux que l'ONG accompagne, un tiers a déclaré avoir été refoulé. « Des mineurs aimeraient pouvoir demander protection en France immédiatement. Il y a eu aussi des mineurs qui ont été séparés de leurs familles », observe l'ONG.

Sur le plan politique, l'ambiance est glaciale entre la France et l'Italie sur ce sujet. En mai dernier, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a jugé l'Italie « incapable régler les problèmes migratoires. »

L'Hexagone a depuis gonflé la présence des forces de l'ordre sur place pour mieux filtrer les arrivées.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne