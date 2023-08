Slovénie: des intempéries dévastatrices et mortelles

Au cours de précipitations décrites comme les plus importantes jamais mesurées dans le pays, la Slovénie a subi vendredi 4 août un épisode d'inondations dévastatrices et mortelles.

Avec notre correspondant régional, Laurent Rouy

Des rues transformées en torrents emportant tout sur leur passage, des arbres arrachés, et une grande partie du réseau routier coupé... Les violents orages accompagnés de pluies incessantes dans le nord, le centre et une partie du sud de la Slovénie ont causé des dégâts considérables. Des centaines de maisons et au moins une école ont été inondées ou détruites.

Beaucoup de véhicules ont été emportés par les flots. Les touristes, nombreux en cette saison dans le pays, subissent aussi les inondations de plein fouet. De nombreux campings ont été ravagés et des caravanes et camping-cars écrasés après avoir été jetés les uns contre les autres par les flots.

Deux personnes foudroyées

Le bilan humain est aussi très élevé, avec trois morts, dont un Slovène emporté par l'eau dans son domicile. Deux autres touristes néerlandais sont morts foudroyés. Dans certaines parties du pays, les vents violents se sont transformés en tornades, un phénomène rarissime dans le pays.

Les sauveteurs, appuyés par l'armée, travaillent sans relâche et évacuent par hélicoptère les habitants de villages isolés. D'après les météorologues, ce mauvais temps pourrait durer encore toute la journée de samedi.

Vue d'une route inondée à Nazarje, Slovénie, le 5 août 2023. © Borut Zivulovic / Reuters

