Bulgarie: renforcement législatif contre les violences faites aux femmes

Les violences faites aux femmes vont être plus sévèrement punies en Bulgarie. C'est ce qui ressort d'une réforme du Code pénal actée ce lundi 7 août. La semaine dernière, plusieurs milliers de manifestants se sont mobilisés. Ils étaient au moins 5 000 dans les rues de la capitale, pour réclamer une réforme judiciaire pour mieux protéger les femmes contre les hommes violents. À l'origine de ces revendications, l'histoire d'une femme de 18 ans, violemment agressée par son petit ami, il y a un peu plus d'un mois.

Coups de couteau, nez cassé et crâne rasé. Voilà ce qu'a infligé un homme de 26 ans à son ex-petite amie. Affaire dont s'empare le tribunal de Stara Zagora, au centre du pays. Mais les blessures sont jugées « légères ». Le suspect n'est pas arrêté sur le champ. Pour ça, il faut attendre que l'affaire s'ébruite et que le scandale devienne national, il y a une semaine.

Sous la pression de la rue, deux changements majeurs sont introduits dans le Code pénal bulgare, des peines de prison plus sévères, allant jusqu'à huit ans au lieu de six pour certaines blessures et la création de la notion de « relation intime » pour élargir le cas de certaines violences subies en dehors du couple ou de la famille.

Définition encore trop vague, pour les plus engagés sur la question. La Bulgarie traîne un retard important en matière de protection des femmes. D'après la police bulgare, 18 féminicides auraient eu lieu de janvier à mars. Un chiffre largement sous-estimé, pour les militants des droits humains. Il y a un an, le Conseil de l'Europe a demandé aux autorités de se consacrer de toute urgence à ce fléau.

