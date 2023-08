Espace: la Russie va lancer son premier engin vers la Lune depuis 1976

Une sonde russe sur la Lune, ce serait une première depuis 47 ans. Décollage prévu vendredi 11 août pour cet engin du programme Luna-25, d'après une annonce faite lundi par l'agence spatiale russe Roscosmos. Si le lancement se passe bien, la sonde mettra entre quatre jours et demi et cinq jours et demi à atteindre le pôle Sud du satellite de la Terre. « Un terrain difficile », prévient Roscosmos.

Photo publiée le 7 août d'une fusée Soyouz 2.1b transportant l'alunisseur Luna-25 avant son lancement prévu le 11 août 2023 au cosmodrome de Vostochny. AFP - HANDOUT

Cette épopée lunaire pourrait redorer le blason d'une politique spatiale russe qui patine depuis la fin de l'URSS. Pour preuve, le programme Luna-25 devait se terminer il y a déjà sept ans. Un retard colossal a été accumulé. La faute à un désintérêt pour l'espace des élites politiques russes. Isabelle Sourbès Verger est chercheuse au CNRS, spécialisée en politique spatiale. « Si vous regardez le budget spatial russe, dit-elle, depuis des décennies, il tourne autour de cinq milliards de dollars. Le budget spatial américain, il est de l'ordre de 60 milliards de dollars. À la différence des États-Unis ou de la Chine, le programme spatial n'a pas été utilisé comme un fanion de la grandeur nationale. » Et même si la fin du programme Luna 25 est une pure coïncidence, avec le contexte actuel, selon la chercheuse, la guerre en Ukraine a changé la donne en matière d'espace. La Russie ne va désormais plus coopérer avec les Européens pour ses futures missions lunaires. Terminée aussi la collaboration avec les Américains dans le cadre de la Station spatiale internationale, l'ISS. « Une coopération nouvelle avec la Chine se met en place, constate Isabelle Sourbès Verger, en particulier dans l'exploration de la Lune. Côté sino-russe, on veut montrer qu'on a un projet différent de celui de la Nasa. Les États-Unis ont affiché leur volonté d'une exploitation commerciale des ressources de la Lune. La Chine et la Russie, eux, vont faire une exploration scientifique de la Lune. » Compte tenu de cette stratégie, difficile d'imaginer une entreprise commerciale financée par des aides publiques. Ce modèle à l'origine de Space X aux États-Unis est pour l'instant impensable en Russie.