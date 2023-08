Avec la guerre en Ukraine, la Russie rend ses manuels scolaires plus «patriotiques»

De nouveaux manuels scolaires devraient entrer en vigueur en Russie pour les élèves du secondaire dès le 1er septembre 2023. Des manuels réécrits en seulement cinq mois, et faisant la part belle à l’opération militaire en Ukraine, entre autres modifications plus « patriotiques ».

Le ministre de l’Éducation russe avait récemment dénoncé devant le président Vladimir Poutine une « guerre en cours » contre l’histoire par les « ennemis de la Russie », c'est-à-dire, le bloc occidental, à laquelle il fallait donc remédier. Face à cela, il faut faire « comprendre » aux élèves russes « les objectifs de l’opération militaire » en Ukraine, selon le ministre de l’Éducation, Sergueï Kravtsov. Ou encore donner « le point de vue de l’État russe » de manière « plus simple et plus humaine » pour le très conservateur ancien ministre et conseiller du Kremlin, Vladimir Medinsky. Voici les raisons officielles de ces modifications en profondeur.

Les nouveaux manuels s’attacheront donc à célébrer les militaires russes qui ont « sauvé la paix » – un mot très apprécié par le discours officiel – en 2014 en Crimée.

Un mouvement de fond déjà engagé

Sur la couverture du manuel devrait d’ailleurs apparaître le pont de Kertch, régulièrement pris pour cible désormais par l’armée ukrainienne. Une critique des sanctions occidentales serait également au programme. Quant à l’histoire plus ancienne, Mikhaïl Gorbatchev y serait notamment conspué comme le fossoyeur de l’Union soviétique, ou encore la période de stagnation des années 1970 décrite comme une « révolution du bien-être », comme l’a répété le média russe Agentsvo.

Mais un mouvement de fond dans les écoles russes a par ailleurs commencé dès 2022 à travers les régions russes et documenté par divers médias indépendants. L’Ukraine indépendante disparait par exemple des leçons d’histoire. Des cahiers d’exercices ont été modifiés à l’avenant. Des excursions dans des musées ou des expositions patriotiques ont aussi été organisées, de manière obligatoire, dans certaines écoles.

