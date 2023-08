La police nord-irlandaise publie par erreur les identités de tous ses agents

La police nord-irlandaise présente ses excuses à ses 10 000 employés. Ce mardi 8 août, une erreur humaine a conduit à la publication des identités de tous les agents de ce service. La direction des forces de l'ordre parle d’un incident « inacceptable ».

Avec notre correspondante au Royaume-Uni, Émeline Vin

Les noms, prénoms, rang, et le département de chaque employé de la police nord-irlandaise ont pu être consultés en ligne pendant deux heures ce mardi 8 août. Des policiers municipaux mais aussi et surtout des enquêteurs du crime organisé, du renseignement et des agents des services secrets.

Pas d'adresses personnelles

Même si les adresses personnelles n’ont pas été dévoilées, la publication représente une menace pour la sécurité personnelle des agents. Vingt-cinq ans après la fin de la guerre civile, les forces de l’ordre continuent d’être considérées comme cibles légitimes par les paramilitaires républicains, par exemple par la Nouvelle IRA, qui prône la réunification entre les deux Irlande – une attaque a été déjouée en février dernier. Certains agents d’ailleurs préfèrent cacher leur profession exacte, même à des proches.

Une erreur « de bonne foi »

Tout en présentant ses excuses, le directeur adjoint du PSNI a évoqué une erreur « de bonne foi ». À un citoyen qui avait demandé à connaître le nombre d’agents pour chaque grade, la police a envoyé un tableau Excel complet, publié donc en ligne dans la foulée. Plusieurs élus s’insurgent ce mercredi contre la centralisation et le non-chiffrement de ces données sensibles.

