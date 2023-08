Royaume-Uni: les banques alimentaires en difficulté face à une économie toujours en crise

Au Royaume-Uni, plus de trois millions de personnes dépendent des banques alimentaires, pour la nourriture la plus basique, mais aussi pour les produits d’hygiène, d’entretien et les croquettes pour animaux. Auparavant considérées comme un dernier recours, elles sont devenues des piliers dans cette crise économique que traverse le pays, mais elles non plus n’échappent pas à la crise.

Au Royaume-Uni, plus de trois millions de personnes dépendent des banques alimentaires, pour la nourriture la plus basique mais aussi pour les produits d’hygiène (image d'illustration). AFP - BEN STANSALL

Texte par : RFI Suivre

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin Liste à la main, Margaret pousse un chariot dans les allées d'une église désaffectée, utilisée comme entrepôt pour les banques alimentaires de Lambeth, au sud de Londres: « Du lait, du café, du jus de fruits, de la soupe, des conserves de tomates, de la viande, du poisson et du savon. J'ai vraiment remarqué qu'on a moins de stock qu'avant. Ça veut dire qu'on a moins de dons, et qu'on peut moins donner. » Un été difficile Même si les étagères sont bien chargées de pâtes, de produits hygiéniques et d'entretien, la responsable du projet Elizabeth Mayt confirme que c'est un été difficile: « Le nombre de nos bénéficiaires a nettement augmenté, depuis le début de l'année. Les dons physiques diminuent considérablement. Avant, on récupérait cinquante palettes dans un supermarché. Maintenant, c'est moitié moins. Et c'est la même chose avec nos dons monétaires: les gens n'ont plus autant d'argent à partager. » Période cruciale Or l'été, le mois d'août en particulier, est une période cruciale pour la solidarité rappelle Elizabeth Mayt. « Certaines personnes n'ont plus accès aux repas des écoles, par exemple. Plus les vacances scolaires avancent, plus ils sont en difficulté. Certaines associations ne fonctionnent pas non plus pendant les vacances, parce qu'elles sont gérées par des bénévoles qui ont, eux aussi, des enfants. » L'année dernière, le secteur d'Elizabeth Mayt a aidé 25 000 personnes. Un nombre record qui devrait être battu en 2023.