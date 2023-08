Espagne: nouvelle vague de chaleur intense et fonte accélérée des glaciers pyrénéens

Alors que l’Espagne entre dans une nouvelle vague de chaleur avec des températures qui atteindront en maints endroit les 40°C, voire davantage, l’attention se fixe sur un des effets de ces vagues de chaleur et du changement climatique : la fonte du glacier pyrénéen situé sur le pic d'Aneto, le plus imposant du massif montagneux, du haut de ses 3 404 mètres d’altitude, avec ses 90 hectares et ses 50 mètres d’épaisseur.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Les scientifiques tirent sur la sonnette d’alarme. Le glacier de l'Aneto fond comme neige au soleil. Les photos circulent en boucle qui montrent comment il a diminué de façon impressionnante. On le voit en 1982 qui s’étale avec ses neiges éternelles tout au long du versant. Exactement 41 années plus tard, il s’est considérablement réduit. Au point que sa disparition programmée a été anticipée, car ses neiges fondent plus vite que prévu : au lieu d’une mort en 2050, elle devrait survenir en 2035, dans un peu plus de dix ans.

Dangereux

Cette fâcheuse situation n’est pas seulement négative sur le plan écologique et des paysages, elle rend le glacier bien plus dangereux. Car, avec la fonte des neiges, sa surface est de plus en plus couverte d’une glace noirâtre, fossile et instable. Conséquence, son ascension est devenue très périlleuse, car les crampons habituels ne suffisent plus. Depuis avril, la Garde civile a opéré des dizaines d’interventions de secours. Et, il y a quelques jours, un alpiniste a fait une chute spectaculaire, et s’est grièvement blessé.

Espagne: les travailleurs face à la canicule En Espagne, les thermomètres ont atteint 44 degrés Celsius au plus fort de cette canicule de l'été 2023, un record depuis 1950. Le sud de l'Espagne, notamment l'Andalousie, est l'une des régions les plus touchées. Dans la province de Jaén, les employés du bâtiment demandent le respect du décret de mai dernier, interdisant certaines tâches pendant les fortes chaleurs. Interrogé par Paula Estañol, Pedro Sanchez Cordoba, secrétaire de l'Organisation des commissions ouvrières, l'un des principaux syndicats du pays rappelle son attachement à la protection des travailleurs dans ces conditions extrêmes : « Les ouvriers nous demandent de limiter le travail au sein des entreprises pour faire en sorte que les heures les plus chaudes de la mi-journée soient consacrées à des tâches en intérieur, lorsque cela est possible. Les entreprises doivent fournir de l'eau fraîche, des vêtements antitranspirants et de la crème solaire. Ce décret nous rappelle que nous devons renforcer les mesures de protection. Les entreprises doivent adapter leurs horaires les jours d'alerte orange ou rouge aux chaleurs. Comment ? C'est très simple. Si, à midi, des températures élevées sont annoncées, eh bien gardons les travaux en intérieur pour cet horaire. Puis arrêtons-nous de travailler pour de bon à 14 heures ».

