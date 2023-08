La Suède veut relancer son industrie nucléaire

La Suède, depuis 1980, a progressivement abandonné l’énergie nucléaire et fermé des centrales. Mais elle amorce un virage à 180 degrés aujourd'hui : le nouveau gouvernement de droite a décidé de relancer l’atome, qui produit aujourd'hui 30% de l'électricité du pays. Arrivé aux affaires en automne dernier, le gouvernement suédois a mercredi sa feuille de route afin de faciliter la construction de nouveaux réacteurs.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Pour réussir la transition énergétique, il faudra « doubler la production d'électricité ». Et l’éolien et le solaire ne suffiront pas, a déclaré la ministre de l’Environnement Romina Pourmokhtari qui table sur la construction de 10 nouveaux réacteurs conventionnels d’ici 2045.

Trois textes de loi vont être amendés pour supprimer les contraintes actuelles qui limitent le nombre de réacteurs, interdisent qu’ils soient construits ailleurs que sur les sites existants et donnent aux mairies le droit de s’opposer à tout nouveau projet.

À lire aussiSuède: à Östhammar, l'enfouissement des déchets nucléaires largement accepté

Financement

Le message politique, pro-nucléaire, est clair, mais la vraie question est de savoir qui va payer la facture car le gouvernement de droite, libéral, partisan d’un marché de l’électricité dérégulé, promet que les coûts exorbitants de ces investissements ne retomberont ni sur le contribuable ni sur le consommateur, tout en disant que l’opération pourra être rentable pour les entreprises.

Pour cela, les autorités veulent passer par des crédits d’impôts ou la mise en place de prix de l’électricité garantis dans le temps. Le gouvernement n'a pas donné de précisions, pour l’instant, sur cette difficile équation.

Les propositions, concrètes et controversées, sont attendues cet automne devant le Parlement. Actuellement, la Suède a six réacteurs en exploitation sur trois centrales différentes, mis en service au cours de la décennie 1975-1985. Plusieurs autres réacteurs ont été arrêtés depuis 1999 à la suite d'un référendum non contraignant en 1980 se prononçant en faveur d'un abandon progressif de l'énergie nucléaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne