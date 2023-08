Royaume-Uni: l'été pluvieux et froid favorise la mue précoce des phoques

Alors que de nombreuses régions du globe souffrent de la chaleur et des incendies en ce mois d’août 2023, une île résiste. On pourrait croire à un cliché mais le Royaume-Uni connaît un été désastreux, pluvieux et froid. Du coup, même les phoques se préparent à l’hiver.

À Brighton, le 5 août 2023. Le Royaume-Uni connaît un été désastreux, pluvieux et froid et même les phoques se préparent à l’hiver. AFP - HENRY NICHOLLS

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante au Royaume-Uni, Émeline Vin Les phoques du Sanctuaire des Cornouailles, un refuge pour les mammifères blessés, ont entamé leur mue. Un phénomène qui se produit annuellement pour passer du pelage d'été au pelage d'hiver et attendu bien plus tard dans l'année. Humidité record Selon les soigneurs du refuge, les phoques ont « abandonné l'idée d'avoir un été » cette année, après un mois de juillet parmi les plus humides jamais enregistrés et des températures bien inférieures aux normales de saison, probable conséquence du dérèglement climatique. Pour les phoques sauvages, cette mue demande beaucoup d'énergie, à la mauvaise période de l'année car des vagues de chaleur pourraient encore survenir cet été. Ce n'est la seule anomalie constatée chez les phoques. Depuis quelques années la saison des amours commence de plus en plus tôt, et les bébés phoques, les blanchons, apparaissent dès le mois d'août au lieu de septembre. Décalage Là encore, un décalage causé par le réchauffement des températures globales mais qui fait arriver les naissances en pleine saison touristique. Le Sanctuaire des Cornouailles rappelle aux promeneurs de ne pas approcher les blanchons, qui pourraient alors être rejetés par leur mère et ainsi mourir de faim.