À la Une: températures record puis inondations, les Balkans face au défi du dérèglement climatique

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans

Une vue de la zone inondée Crna na Koroskem en Slovénie, le 6 août 2023. Les inondations ont été causées par des pluies torrentielles qui ont fait gonfler rapidement les rivières et ont fait irrup-tion dans les maisons, les champs et les villes.

La Slovénie est sous le choc. Une terrible tempête s’est abattue sur le pays, faisant au moins six morts. De nombreuses localités sont restées coupées du monde durant tout le week-end. Les dégâts dépasseraient les 500 millions d’euros.

Pluies torrentielles, inondations, vagues de chaleur, sécheresses prolongées... Les effets du dérèglement climatique se font lourdement sentir dans les Balkans. Les tempêtes se multiplient alors que, chaque été, les Balkans brûlent et que les sécheresses se multiplient, fragilisant une agriculture qui fait survivre de nombreuses familles frappées par la transition sans fin.

Cet été, les feux dévastateurs n’ont pas épargné la Bulgarie, et le pays se prépare à affronter un phénomène qui promet de se généraliser à cause du dérèglement climatique. Mais comment faire face alors que de nombreuses zones sont en voie de désertification ?

La Bulgarie est le pays de l’UE qui a le moins investi dans les technologies vertes et l’un des plus gros émetteurs de CO2. La Bulgarie est régulièrement pointée du doigt pour l’inaction climatique et environnementale des autorités, mais la société civile commence à se mobiliser.

Autre défi qui aggrave les risques d’incendie : les forêts sont mal entretenues dans beaucoup de pays des Balkans, voire abandonnées aux pillards des « mafias du mois ».

Ils avaient torturé à mort Marigona Osmani, une jeune femme de 18 ans, à l’été 2021 à Ferizaj, dans le centre du Kosovo. Lundi 7 août, le meurtrier a été condamné à la perpétuité, son complice à quinze ans de prison. Les associations féministes saluent un verdict « historique », en espérant une décision en appel encore plus sévère.

Dans l’Europe du Sud-Est, il reste pourtant encore beaucoup à faire pour parvenir à l’égalité homme-femme. Les sociétés balkaniques sont encore très patriarcales et les violences conjugales souvent considérées comme « normales ».

Certes, la question des violences sexistes et sexuelles et de la libération de la parole des femmes a fait irruption dans le débat public des Balkans occidentaux en 2021. Mais où en est-on deux ans plus tard ?

En Turquie, six mois après les survivants des séismes du 6 février doivent survivre. Dans des camps. Dans les nuages de poussière soulevés par la destruction des bâtiments endommagés par les séismes, dont le bilan n’a pas été réévalué depuis mars : on parlait alors de 50 000 morts. La réalité est sûrement bien plus élevée encore.

Albanie, fin 2019, Croatie à deux reprises en 2020 et la Turquie début 2022, avec le séisme le plus mortel de son histoire moderne. La terre tremble beaucoup dans les Balkans, une région au contact de plusieurs plaques tectoniques. Mais les gouvernements prennent trop souvent ce risque à la légère, comme le prouvent les très lourds bilans humains des catastrophes de ces dernières années.

