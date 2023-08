Ukraine: des missiles hypersoniques russes frappent l'ouest du pays, un enfant de huit ans a été tué

Ce vendredi 11 août, un enfant de huit ans a été tué dans une attaque russe de missiles hypersoniques contre la région d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine, une partie du pays située à des centaines de kilomètres du front.

« Le 11 août vers 11h du matin (8h TU), l'armée russe a tiré des missiles en direction d'infrastructures de la région d'Ivano-Frankivsk », a indiqué le bureau du procureur général sur Telegram. Selon la même source, un des missiles est tombé sur une maison dans laquelle se trouvait une famille avec trois enfants. « Un garçon de huit ans est mort à cause du bombardement », a conclu le parquet, qui indique que les sauveteurs cherchent à déterminer s'il y a d'autres victimes.

« Prenez soin de votre sécurité »

Selon la cheffe de l'administration régionale, Svitlana Onychtchouk, l'enfant avait été transporté à l'hôpital dans un état critique. « Les médecins ont fait tout leur possible, mais malheureusement il n'était pas possible de sauver la vie de l'enfant », a-t-elle ajouté dans une vidéo mise en ligne sur Telegram. Elle a par ailleurs rappelé à la population qu'elle devait se mettre aux abris en cas d'alerte aérienne. « Où que vous habitiez, prenez soin de votre sécurité et de la sécurité de vos proches », a-t-elle dit.

L'armée de l'air ukrainienne a, de son côté, indiqué que la Russie avait lancé quatre missiles hypersoniques Kinjal, réputés très difficiles à abattre du fait de leur vitesse, en direction de l'aérodrome de Kolomiya, mais qu'un seul avait pu être abattu. « Les autres ont frappé près de l'aérodrome, des infrastructures civiles ont été touchées et un missile a atteint une zone résidentielle », où l'enfant a été tué, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Telegram.

L'ouest de l'Ukraine, rarement visé

Selon la même source, les missiles Kinjal ont été lancés depuis Toula et Lipetsk, deux villes situés respectivement à 180 et 460 km au sud de Moscou. L'ouest de l'Ukraine est beaucoup plus rarement visé par les bombardements russes que le reste du pays, le front s'étendant sur environ un millier de kilomètres dans le nord-est, l'est et le sud du pays.

(Avec AFP)

