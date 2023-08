Football: avant les matches de la Belgique, l'hymne sera chanté dans trois langues

Un hymne national en trois langues. C'est la grande nouveauté annoncée vendredi par la Fédération royale belge de football. Le royaume est divisé entre trois communautés linguistiques : néerlandophone, francophone et germanophone. Désormais, lors des rencontres de la sélection nationale, les Diables rouges et leur public devront chanter l'hymne dans les trois langues, avec une nouvelle version qui mélange les trois.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry

La Brabançonne une seule fois, mais en trois langues désormais. Cette nouvelle version de l'hymne national belge va en effet mixer le français, le néerlandais et aussi l'allemand, puisque si on l'oublie souvent, il existe une petite minorité germanophone dans l'est du royaume de Belgique.

La brabançonne trilingue sera chantée pour la première fois le 12 septembre prochain à l'occasion du match opposant l'équipe nationale belge de football à l'Estonie.

Jusqu'ici, chaque joueur chantait l'hymne dans sa langue natale. Pour autant, pas de panique pour les Diables rouges qui n'auront pas révisé : Jérémie Doku, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Arthur Theate pourront jeter un œil sur les écrans géants du stade Roi Baudouin de Bruxelles, qui diffuseront les paroles.

Pourquoi une nouvelle version ? Parce que « la connaissance de l'hymne national belge stagne, tant chez les joueurs et les joueuses que chez les supporters », déplore la Fédération belge de football, qui a donc voulu redonner un coup de fouet au chant patriotique.

« Le nouvel hymne symbolise donc la fraternité qui existe entre les supporters. Ils soutiennent déjà l'équipe comme un seul homme, dorénavant ils chanteront aussi d'une seule voix », poursuit la Fédération. Une jolie formule dans un pays régulièrement en proie aux querelles linguistiques ou communautaires.

