Hongrie: le Sziget Festival, l'un des derniers îlots de liberté

À Budapest, le festival Sziget bat son plein jusqu’au 15 août. Sziget signifie « île » en hongrois, car il a lieu sur une île au milieu du Danube. À l’affiche de cette 29ᵉ édition, Imagine Dragons, Mackelmore et Billy Eilish et des artistes de 90 pays différents. Dans ce festival baptisé le « Woodstock de l’Est », outre les concerts et les spectacles, on peut suivre des cours de yoga ou de peinture et tout cela est compris dans le prix du billet. Dans une Hongrie où l’autoritaire Premier ministre Viktor Orban est en train de mettre au pas la culture, le Sziget, entreprise privée dont l’actionnaire principal est américain, est un bastion de la résistance artistique.

Avec notre correspondante à Budapest,Florence Labruyère

Avec sa guitare rageuse et mélancolique, le rocker anglais Sam Fender a ouvert le festival du Sziget. Le festival est un îlot de liberté dans une Hongrie de plus en plus autoritaire. Car le gouvernement de Viktor Orban s’attaque à la culture. Il a privé de subventions les troupes de théâtre indépendantes et il a fait voter des lois qui limitent la diffusion des livres parlant d’homosexualité et de genre.

« Bien sûr, nous voyons que des lois insensées sont votées en Hongrie, affirme Tamas Kadar, directeur du Sziget, mais notre festival ne reçoit aucune subvention du gouvernement ; alors, on est libre de faire ce qu’on veut et de programmer qui on veut. Personne ne fait pression sur nous, pour le moment. »

« Un monde différent… pendant une semaine ! »

Le festival accueille aussi des organisations des droits de l’homme qui organisent des événements. Pour Akos Modolo, militant d’une association LGBT+, le Sziget est une vraie bulle d’oxygène. « Je me sens très heureux ici. Il y a des spectacles LGBT, et puis on peut aussi se promener main dans la main avec qui on veut, et les gens sont vraiment tolérants. C’est un monde différent… pendant une semaine ! », dit-il en riant.

Certains politiciens de droite trouvent le festival trop libéral et trop cosmopolite. Mais le Sziget résiste. Il entend bien fêter son 30ᵉ anniversaire l’année prochaine.

