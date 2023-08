Belgique: les pilotes de Ryanair de nouveau en grève pour faire respecter la loi

En pleines vacances d'été, une nouvelle grève des pilotes impacte les activités de la compagnie aérienne « low cost » Ryanair en Belgique, débutant lundi 14 août pour deux jours. Il s'agit de la troisième grève des pilotes de l'été, avec 88 vols annulés, sur environ 340 depuis ou vers la Belgique, affectant de 15 000 à 20 000 passagers. Les pilotes se plaignent du contexte social au sein de l'entreprise irlandaise et du non-respect de la législation belge.

Au centre du mécontentement se trouve un désaccord sur les salaires qui remonte à 2020. Ryanair, confrontée aux difficultés engendrées par la pandémie de Covid-19, réduit les rémunérations : -50% pour la direction, -10% pour le personnel de cabine et -20% pour les pilotes. En Belgique, le tout est encadré par une convention collective.

Mais la reprise de l'activité va plus vite que prévu. Dès 2022, la direction retrouve son salaire initial. Même chose pour le personnel de cabine à l'été 2022, mais pour les pilotes, aucun accord n'est trouvé. À partir de là, les discussions tournent en rond : une quarantaine d'entre eux vont même au tribunal pour tenter de récupérer ce qu'ils estiment être des arriérés de salaires.

Et puis, au mois de juin dernier, lorsque la compagnie irlandaise annonce un nouveau rythme de travail, applicable dès octobre prochain, plus contraignant et avec moins de jours de repos, les syndicats de pilotes se fâchent et c'est alors le début de ces grèves estivales.

Désormais, c'est l'impasse. D'un côté, les syndicats font appel au Premier ministre Alexander De Croo et aux autorités wallonnes. De l'autre, Ryanair campe sur ses positions, forte de ses bons résultats, et minimise l'impact du conflit social sur son activité.

Au vu de la situation, les syndicats ont déjà annoncé que de nouvelles grèves sont à prévoir à l'aéroport de Charleroi, où la flotte belge de Ryanair est localisée.

