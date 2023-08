Colombie: quatrième round de négociations entre Bogota et la guérilla de l'ELN

Reprise des négociations: les Colombiens, assez perplexes, veulent y croire

Dans les rues de Medellin, les discussions sur les négociations avec l’ELN sont discrètes. Les Colombiens et Colombiennes ont conscience que le chemin sera long. La plupart veulent y croire. Liliana Agudelo est infirmière. Depuis le début du cessez-le-feu, elle se sent plus tranquille : « Les citoyens ne se sentent toujours pas en sécurité, surtout avec ces évènements récents avec les voitures piégées, d’enlèvements. Donc on est quand même anxieux. Mais grâce à ces nouvelles de cessez-le-feu et de négociations de paix, on se sent un peu plus tranquilles. »

Brandon Guerrero est aussi positif. Ce natif de la région de Santander, l’une des régions les plus touchées par le conflit avec la guérilla, préfère voir le verre à moitié plein. « Premièrement, cela permet de générer un travail interne pour éviter que ces actes de violence ne se répètent, confie-t-il. Deuxièmement, désarmer un groupe génère beaucoup de changements, par exemple la diminution du nombre de morts, ça entretient la mémoire collective. Ces dialogues sont très importants. »