Espagne: l'excision et le mariage forcé de trois Sahéliennes empêchés par la police catalane

En Catalogne, la police a empêché l'excision et le mariage forcé de trois sœurs originaires du Sahel grâce à un protocole spécial et une médiation.

En 2008, les Mossos sont intervenus dans une centaine de cas de mutilations sexuelles et une dizaine de mariage forcés.

De notre correspondante à Barcelone,

Peu de détails ont été donnés, mais la police a confirmé qu'il s'agit de trois sœurs, dont deux mineures, qui vivent actuellement près de Lleida, au cœur de la région catalane, avec leur famille. Elles auraient expliqué qu'elles étaient sur le point de rentrer dans leur pays d'origine, au Sahel, où elles allaient être excisées et mariées de force.

Les Mossos, les policiers catalans, ont donc activé leur protocole pour ce genre de situation, et grâce à une médiation, ils ont permis cette semaine l'annulation du voyage, des billets d'avion notamment, et la prise de conscience des parents. Un suivi, médical et policier, est en outre activé pour s'assurer de la sécurité des trois sœurs.

La pédagogie à l'œuvre

Ce protocole de la police catalane a été mis en place en collaboration avec l'Éducation nationale, les centres de santé publique et les services sociaux. Si l'une des trois institutions - comme cela a été le cas cette semaine - ou un proche détecte un risque potentiel, il alerte la police qui essaie d'abord de mettre en place une médiation avec la famille.

L'idée est de ne pas recourir directement à la justice, explique une source policière, mais d'essayer plutôt de faire de la pédagogie avec des familles qui ne comprennent parfois pas l'illégalité et les souffrances que représentent ces pratiques pour leurs filles. Les familles signent aussi un document qui promet de ne pas exciser ou de marier leurs filles sous peine de prison. Un document qui, selon l'ONG qui a élaboré le protocole avec la police, aide aussi les parents à expliquer leur refus aux proches restés au pays. Enfin, la justice peut ordonner le retrait des passeports.

Un protocole faillible

D'un côté, il y a les chiffres : en 2008 quand le protocole a été mis en place, les Mossos sont intervenus dans une centaine de cas de mutilations sexuelles et une dizaine de mariages forcés. Pour ce premier semestre 2023, ce sont 7 excisions et 11 mariages qui ont été empêchés par la police dans la région.

Mais d'un autre côté, certains cas leur échappent malheureusement : l'année dernière, deux sœurs pakistanaises vivant près de Barcelone avaient été tuées par leurs proches dans leur pays d'origine alors qu'elles souhaitaient divorcer après avoir été mariées de force. Un crime « d'honneur » qui aurait été commandité par le père. Il a été arrêté en début d'année en Espagne, accusé d'homicides et de mariages forcés.

