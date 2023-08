Malgré sa loi contre les féminicides, la Belgique pourrait battre son triste record

La Belgique est devenue, le 29 juin, le premier pays de l’UE à adopter une loi ambitieuse de lutte contre « les féminicides et homicides fondés sur le genre ». Alors que la législation a été saluée par les associations, ces dernières continuent de s’inquiéter : avec deux nouveaux meurtres de femmes dans la semaine, au moins 21 féminicides ont été recensés en Belgique en 2023 jusqu’ici. Le pays pourrait facilement battre son triste record (24, en 2022).

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry

Les associations ont salué une avancée avec cette loi. Si elle définit le terme de féminicide et les violences contre les femmes, elle ne prévoit pas de peine spécifique pour ces faits, mais prévoit la récolte d'informations afin de pouvoir disposer de statistiques annuelles et de données qualitatives concernant ce type de meurtre. Dans le but de mieux analyser et cerner les féminicides.

Aline Dirkx, coordinatrice de la plateforme féministe contre les violences faites aux femmes, recense les féminicides en Belgique. Et depuis la semaine dernière, le compteur de son blog « Stop Féminicides » affiche le triste nombre de 21 :

« Ce sont 21 féminicides au moins, parce que notre méthode de recensement consiste à fouiller la presse quotidiennement, donc on ne peut qu’imaginer que le nombre de féminicides qui passent à travers les mailles de notre filet. Le vrai chiffre doit se rapprocher de la trentaine. »

Ces nouveaux meurtres sonnent comme un rappel : le temps de la loi n'est pas celui de l'urgence. « Cette loi marque une étape majeure, poursuit Aline Dirkx. Il va y avoir un impact positif bien sûr, mais je ne pourrai pas dire à partir de quand, puisque les analyses vont se faire rétrospectivement, cela va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, on va devoir attendre des années avant qu’il y ait un impact concret. »

Mais Aline Dirkx énumère toutes les actions complémentaires à absolument mener en parallèle : « Il faut des programmes de prévention, il faut de la sensibilisation communautaire, il faut aussi sensibiliser les médias, et en plus de tout cela, d’autres éléments qui sont très importants sont l’engagement politique et la responsabilité collective – le fait de comprendre que la prévention des violences et des féminicides ne repose pas uniquement sur les victimes, mais aussi sur la société dans son ensemble. »

Autre volet à ne pas négliger selon elle : aller plus loin dans la formation des policiers à ce type spécifique de violence pour pouvoir mieux prendre en charge les victimes de tentatives de féminicides. Car « même si la loi le prévoit, on part de très loin », glisse Aline Dirkx.

