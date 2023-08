Guerre en Ukraine: à Kramatorsk, les enfants essaient de vivre dans la normalité

Reportage

En Ukraine, tout près de la ligne de front, des milliers d'enfants vivent leur été sous la menace des bombardements russes. À l'est du pays, dans la ville de Kramatorsk, à quelques dizaines de kilomètres seulement des combats, les habitants essaient de donner à leurs enfants un semblant de normalité.

Avec notre envoyée spéciale à Kramatorsk,Emmanuelle Chaze

Le centre-ville de Kramatorsk est désert, hormis quelques résidents et soldats aux rares terrasses de cafés encore ouvertes. Fin juin, le restaurant Ria était bombardé par les Russes, faisant au moins onze morts et plusieurs dizaines de blessés.

Depuis un an et demi, la population vit au rythme des alertes aériennes quotidiennes. Plus de la moitié a fui la ville, et pour ceux qui restent, les distractions sont rares. Dans un petit aquarium du centre-ville, Anna, maman de deux garçons de 3 et 9 ans, raconte son quotidien : « Nous allons nous promener dans le jardin Vernadsky. Nous sommes venus voir une exposition d'animaux et de fleurs sauvages. Sinon, nous restons à la maison. »

La famille, comme des milliers d’autres habitants, est retournée à Kramatorsk après s’être réfugiée plus loin de la ligne de front. « Nous étions restés à Dnipro pendant six mois, puis nous sommes revenus, dit-elle. On se sent plus en sécurité que dans une autre ville. »

Plus de 3 000 établissements scolaires endommagés ou détruits

Sous la menace des bombardements, quelques ONG organisent des activités pour les enfants de Kramatorsk. Leonid, 12 ans, fait un atelier de poterie avec deux autres enfants de son âge, dans une petite salle aux volets clos. Ici, on ne craint pas la chaleur mais les éclats de verre ou d’obus. « C’est ma mère qui m’a dit de venir, dit Leonid, moi je ne sais pas, je suis juste curieux. »

Le 1ᵉʳ septembre, certains des enfants de Kramatorsk retrouveront le chemin de l’école, mais dans les régions non loin des combats l’enseignement en présentiel n’est souvent plus possible. Rien qu’à Kramatorsk, deux écoles ont été détruites par les bombardements et dans l’ensemble du pays, plus de 3 000 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits.

