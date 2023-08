Le Mali et la Russie appellent à un règlement «uniquement pacifique» de la crise au Niger

Une réunion militaire de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) aura lieu jeudi 17 et vendredi 18 août au Ghana, pour évoquer une possible intervention armée au Niger et rétablir le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État. En attendant, la Russie et le Mali ont appelé, mardi 15 août, par la voix de leurs présidents, à une résolution de la crise « uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques ».

Les leaders malien Assimi Goïta (à gauche) et russe Vladimir Poutine (à droite) se sont entretenus par téléphone «à l'initiative malienne» sur le Niger, selon le Kremlin. Ici, lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg le 29 juillet 2023. © Mikhail Metzel/TASS via Reuters

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri Cet échange téléphonique Moscou-Bamako a eu lieu « à l'initiative malienne », a précisé le service de presse du Kremlin. Dans un communiqué, ce dernier a indiqué que les présidents russe Vladimir Poutine et malien Assimi Goïta ont « souligné l'importance de régler la situation autour de la République du Niger uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques ». Quelques heures plus tard à peine, lors de la 11e conférence sur la sécurité internationale près de Moscou – un rendez-vous organisé par l'armée russe –, le ministre malien de la Défense s'est montré bien plus direct. Sans la nommer, mais dans une remarque transparente, Sadio Camara a sévèrement critiqué la Cédéao : « L'incurie des organisations régionales, incapables de trouver des solutions, mais promptes à condamner, menacer, sanctionner, voire attaquer militairement les peuples libres, engendre la création de nouvelles formes d'alliances basées sur la perception d'une communauté de destins et prête à se structurer et concurrencer l'architecture existante. » Moins de trois semaines après le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, cette conférence sur la sécurité internationale accueille officiellement plus de 800 invités venus de 76 pays, mais aucune délégation militaire issue d'un pays occidental.