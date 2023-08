Allemagne: un monument en mémoire des gays victimes du nazisme vandalisé

Nouvel acte de vandalisme à Berlin : le monument à la mémoire des homosexuels persécutés par les nazis a été la cible d’une tentative de profanation. La police cherche s’il peut y avoir un lien avec une autre attaque du même genre.

Publicité Lire la suite

Un individu a d’abord jeté samedi 12 août un objet enflammé vers le monument qui n’a cependant pas été endommagé, raconte notre correspondante à Berlin, Blandine Milcent. Puis ce même inconnu a posé sur ce monument des affiches sur lesquelles était écrit un verset de l'Ancien Testament qui suggère la peine de mort pour « un homme faisant l'amour avec un autre homme ». « Ce passage de la bible est souvent utilisé de façon abusive contre les homosexuels », note la Fédération des gays et lesbiennes de Berlin, dans son communiqué. Repéré par un agent de sécurité, l’individu a pu cependant prendre la fuite.

La police a ouvert une enquête, d’autant qu’une autre attaque s’est produite la veille, cette fois sur le lieu d’un autre monument de mémoire, sur le quai 17 de la gare de Grunewald, d’où sont partis vers la déportation, sous le IIIe Reich, de nombreux convois de juifs berlinois. Cette fois, c’est une boîte à livres sur le national-socialisme qui a été incendiée à cet endroit, et les enquêteurs vont tenter de déterminer s’il peut y avoir un lien entre ces deux actions.

Entre 5 000 et 15 000 déportations

Inauguré en 2008 dans le parc de Tiergarten et non loin de la Porte de Brandebourg, ce monument à la mémoire des homosexuels persécutés par le régime nazi rappelle qu’entre 5 000 et 15 000 d’entre eux ont été déportés dans des camps de concentration lors du IIIe Reich, en vertu d'un article du Code pénal abrogé seulement en 1969 - l'homosexualité n'étant totalement dépénalisée en Allemagne que depuis 1994.

Ces homosexuels déportés dans les camps de concentration n'étaient pas assassinés immédiatement, mais la grande majorité d'entre eux était contrainte de porter un triangle rose qui les plaçait au plus bas de la hiérarchie des camps. Ils sont morts d'épuisement et de mauvais traitements.

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne