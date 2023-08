Céréales ukrainiennes: attaque russe contre un port dans la région d’Odessa

De nouvelles frappes russes ont visé les infrastructures portuaires de la région d'Odessa au cours de la nuit du 15 au 16 août, un mois après le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales de la mer Noire, Moscou semble déterminé à priver l'Ukraine de toute possibilité de mener à bien ses exportations.

Avec notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze

La Russie a une nouvelle fois visé les ports ukrainiens lors d’attaques nocturnes à l’aide de drones dans la région d’Odessa. Des ports du Danube ont été touchés, et des entrepôts de céréales ont été endommagés. La défense anti-aérienne ukrainienne rapporte avoir intercepté treize drones dans la région ainsi que dans celle voisine de Mykolayiv.

Photo fournie par le bureau de presse de l'administration régionale d'Odessa: un grenier à blé détruit par une attaque de drone russe dans un port du Danube près d'Odessa, en Ukraine, aux premières heures du mercredi 16 août 2023. AP

Corridor temporaire

Ces nouvelles frappes interviennent alors que l’Ukraine a annoncé l’ouverture d’un corridor temporaire en mer Noire pour ceux des navires immobilisés depuis l’an dernier par le blocus russe en mer Noire.

D’après le ministre des Infrastructures Oleksandr Kubrakov, un premier navire a d’ailleurs quitté le port d’Odessa ce mercredi matin avec à son bord 30 000 tonnes de cargaison, dont des céréales. Ce navire, le Joseph Schulte, à pavillon de Hong-Kong, avait été immobilisé depuis le 23 février 2022.

Par ailleurs, en réponse au blocus par la Russie, la Lettonie propose d’exporter jusqu’à 1 million de tonnes de céréales ukrainiennes annuellement via ses ports en mer Baltique, et la Roumanie veut doubler la capacité mensuelle de transit de céréales ukrainiennes vers son port de Constanta à 4 millions de tonnes dans les mois à venir, notamment via le Danube.

