L'Allemagne présente son projet de légalisation contrôlée du cannabis à but récréatif

Une législation détaillée et pour une consommation très encadrée

L’actuel gouvernement allemand a fait de cette légalisation contrôlée un des projets phares de son mandat, mais a dû édulcorer sa copie face aux réserves de l'Union européenne. Mais l'Allemagne se dotera malgré tout d'une des législations les plus libérales d'Europe, emboitant le pas à Malte et au Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et en 2023.

Aux Pays-Bas, l'un des pays pionniers de la libéralisation à travers ses célèbres coffee shops, la possession pour usage personnel est décriminalisée, soit sans poursuite légale jusqu'à 30 grammes.

La nouvelle loi prévoit la création d'associations à but non lucratif dont les membres adultes pourront cultiver la plante pour leur seule consommation, sous la surveillance des pouvoirs publics. Ces « Cannabis Social Clubs », comme ils se sont baptisés eux-mêmes, auront une activité réglementée et régulièrement contrôlée par les autorités : ils ne pourront approvisionner que leurs membres et à raison de 25 grammes par jour, avec un maximum de 50 grammes par mois. Les jeunes âgés de 18 à 21 ans auront une limite plus basse : 30 grammes par mois.

Selon le site de la Fédération des « Cannabis Social Clubs », au moins 111 associations ont déjà été créées, le gouvernement limitant leur nombre à 500. Ces associations devraient demander une cotisation « très faible » à leurs membres, qui se fourniraient en cannabis au prix de revient, a expliqué le ministre de la Santé Karl Lauterbach.

La consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres de ces derniers, des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes.