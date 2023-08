L'Ukraine annonce avoir repris le village d'Ourojaïné dans la région de Donetsk

Alors que la contre-offensive ukrainienne est entrée dans son troisième mois, l'Ukraine a annoncé mercredi 16 août avoir effectué des avancées dans la région de Donetsk, notamment avec la prise du village d’Ourojaïné sur le front sud. Mais Kiev a indiqué que la situation sur les lignes du front nord-est se détériorait en raison des attaques russes.

Avec notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze

Dans un message très court partagé sur la messagerie Telegram, la ministre déléguée à la Défense Hanna Maliar a annoncé que « Ourojaïné est libérée », dans la région de Donetsk. Elle a ajouté que les opérations offensives s’y poursuivent et que les forces ukrainiennes y consolident leurs gains, malgré des tentatives vaines de la part des troupes russes de reprendre leurs positions.

Ourojaïné est situé non loin de Staromaoirske, un autre village libéré fin juillet. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’Ukraine, en pleine contre-offensive, et qui intervient un jour après celle de la libération de trois km2 de territoire dans la direction de Bakhmout, pour un total de 40 km2 de territoire libéré autour de la ville presque entièrement détruite, mais tant disputée.

Kiev reconnaît que les combats autour de Bakhmout sont intenses et difficiles, avec des attaques russes, notamment autour de Klishchiivka et Andriivka. Plus au nord, l’armée de Kiev subit une forte pression de la part des forces russes, qui semblent se regrouper dans les directions de Koupiansk et de Lyman, et intensifier les barrages de mines dans ces mêmes secteurs.

