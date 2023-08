Royaume-Uni: le British Museum renvoie un employé pour le vol supposé de plusieurs pièces

Le British Museum à Londres, l’un des plus importants musées du monde, a révélé mercredi 16 août avoir été victime de plusieurs vols, un fait « très inhabituel » dans sa collection, dont des bijoux et des pierres semi-précieuses. Le musée a renvoyé un employé et saisi la police, dans un récit qui ressemble au début d’un roman d’Agatha Christie.

La Grande cour du British Museum, à Londres, ici le 3 décembre 2020. © Justin Tallis / AFP

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin Le feuilleton avait commencé il y a plusieurs mois. Le British Museum remarque que certains de ses objets disparaissent ou s'abîment sans raison, surtout des artéfacts qui n'étaient pas exposés au public, mais conservés dans les arrière-salles du musée et qui servent « surtout à des fins académiques et de recherche ». « Cela comprend des bijoux en or, des pierres semi-précieuses ou de la verrerie datant du XVe siècle avant JC jusqu'au XIXe siècle après JC », précise dans un communiqué George Osborne, président du musée. Le British Museum prend alors des mesures : renforcement de la sécurité, enquête des unités économiques de la police, intervention d'experts du musée et de l'extérieur. Et donc, le licenciement d'un employé annoncé ce mercredi. Sans donner plus de détails, les représentants du musée indiquent qu'il sera poursuivi en justice. Le directeur de l'institution, qui abrite entre autres la pierre de Rosette et des marbres du Parthénon, souligne qu'il s'agit d'un « incident hautement inhabituel ». La priorité à présent est de retrouver les objets dérobés, les refaire authentifier et tâcher de comprendre ce qui aurait pu permettre d'éviter les vols.