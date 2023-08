Des missiles israéliens vendus à l'Allemagne afin de renforcer sa défense anti-aérienne

« Le contrat de défense le plus important de l'histoire d'Israël ». C'est en ces termes que le ministre israélien de la Défense a annoncé l'accord conclu avec l'Allemagne, sous l'égide des États-Unis, pour la vente du système israélien de défense antimissiles Arrow 3, pour un montant de 3,5 milliards de dollars.

Le système de longue portée Arrow 3 développé par l'industrie israélienne en collaboration avec le constructeur d'avions américain Boeing est un dispositif antimissile destiné à intercepter des engins au-dessus de l'atmosphère avec une portée qui pourrait aller jusqu'à 2 400 km, une prouesse qui jusque-là était l'apanage de la France. Il a été conçu pour faire face aux capacités grandissantes des adversaires régionaux d'Israël tels que l'Iran et la Syrie.

L'Allemagne veut se doter d'un nouveau système de défense aérien dans le cadre de son réarmement décidé après l'invasion russe de l'Ukraine. Berlin de son côté a lancé en octobre dernier le projet « bouclier du ciel européen », un projet qui vise à combler les failles de la défense européenne révélées par la guerre en Ukraine. Depuis, 17 pays s'y sont ralliés. Mais le projet, porté les Allemands, est contesté au niveau européen, notamment par la France, qui estime qu'il aurait fallu privilégier des équipements européens.

Ainsi, le système de défense sol-air de moyenne portée développé par la France et l’Italie n'a pas été retenu dans cette initiative, qui privilégie des équipements américains, allemands et israéliens. Il s’agit donc d’un enjeu industriel au-delà de l'enjeu stratégique.

Israël, un acteur important de la défense

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a qualifié l'accord comme « le plus important de l'histoire d'Israël » qui « va contribuer à renforcer Israël et son économie ». Selon lui, le contrat final devrait être signé d'ici fin 2023 après son approbation par les parlements allemand et israélien, avec une livraison attendue fin 2025.

Benyamin Netanyahu s'est lui félicité de la « plus grande vente de matériel de défense » dans l'histoire d'Israël. S’appuyant sur l'histoire, le Premier ministre israélien a rappelé dans son communiqué qu' « il y a soixante-quinze ans, le peuple juif était réduit en cendres dans l'Allemagne nazie ». « Soixante-quinze ans plus tard, l'État juif donne à l'Allemagne, une autre Allemagne, des outils pour se défendre [...] Quel tournant historique ! », a-t-il dit, en référence à la Shoah, l'entreprise d'extermination des juifs d'Europe menée par l'Allemagne hitlérienne pendant la Seconde guerre mondiale.

Cet accord fait d'Israël un acteur « important », pas seulement au niveau régional, mais aussi mondial, a indiqué Miri Eisin, ancienne officier des renseignements militaires israéliens, rappelant qu'il s'agit d'un système purement « défensif ».

