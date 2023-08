Espagne: les indépendantistes catalans demandent des engagements pour soutenir Sanchez

Alors que les nouveaux députés espagnols votent pour constituer le bureau du Parlement, le suspense reste entier de savoir si les séparatistes catalans de Junts, emmenés par l’ancien président catalan Carles Puigdemont, réfugié en Belgique, soutiendront ou non l’investiture du socialiste Pedro Sanchez. La session parlementaire qui s'ouvre ce jeudi 17 août s'annonce donc rude et indécise.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Les indépendantistes catalans de Junts (Ensemble pour la Catalogne) vont-ils ou non voter en faveur d’une présidence socialiste à la chambre basse du Parlement ? Si tel est le cas, ce sera de bonne augure pour le rapprochement entre ces ennemis jurés, étant donné que le leader séparatiste Carles Puigdemont, qui fuit la justice espagnole et risque dix ans de prison, n’exprime que du ressentiment à l’égard du pouvoir central à Madrid.

Retour aux urnes à Noël ?

Cela voudra dire que les négociations pourront continuer et si celles-ci arrivent à bon port, il y a tout lieu de penser que Junts et ses sept députés permettra que le socialiste Pedro Sanchez devienne le prochain chef du gouvernement espagnol.

Si tel n’est pas le cas, et si Carles Puigdemont vote contre une présidence socialiste au Parlement, cela voudrait dire que les contacts entre le pouvoir central et les sécessionnistes vont s’arrêter là et que Pedro Sanchez ne pourra pas être investi. Cela signifie très concrètement qu’aucun exécutif ne sera possible et qu’il faudra pour les Espagnols retournent aux urnes à Noël.

À lire aussiEspagne: l'exilé catalan Carles Puigdemont, faiseur de majorité à Madrid

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne