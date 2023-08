Russie: perquisitions au sein d'une importante ONG de surveillance électorale, un responsable arrêté

En Russie, ce jeudi 17 août, plusieurs membres de l'ONG de surveillance électorale Golos (« voix », en russe) ont été visés par des perquisitions et le responsable a été arrêté.

De notre correspondante à Moscou,

Le dernier scrutin avant la présidentielle d’avril se déroulera le 10 septembre dans le pays. Il s’agit d’élections régionales. Ce 17 août, c'était d'ailleurs la date de clôture de l’examen des candidatures par les commissions électorales.

Il y a deux ans, là aussi juste avant un scrutin – il s’agissait cette fois des législatives –, l’ONG Golos avait été classée « agent de l’étranger ». L’élection passée, plusieurs de ses membres avaient été individuellement placés sur cette liste infamante.

Cette fois, ce jeudi 17 août, des perquisitions de la police ont eu lieu chez 14 employés, dans huit régions, dont celles de Moscou, Kazan et Saint-Pétersbourg. Les téléphones et l’ordinateur du coordinateur ont été saisis. Le coprésident, lui, a même été arrêté et interrogé.

Les opposants jetés en prison ou forcés à l'exil

Officiellement, Grigori Melkoniants est soupçonné d’être lié à une organisation qualifiée en Russie d’« indésirable ». Une infraction pour laquelle en Russie, le code pénal prévoit jusqu’à six ans de prison. Golos est une ONG de surveillance des élections et de défense des droits des électeurs, connue pour ses rapports précis et détaillés de fraudes électorales.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la quasi-totalité des opposants d'envergure ont été jetés en prison ou poussés à l'exil en Russie. Des milliers de citoyens ordinaires ont aussi été poursuivis, en particulier pour avoir dénoncé le conflit, certains ayant été condamnés à de lourdes peines.

