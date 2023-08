À la Une: jour de deuil et manifestations contre les violences faites aux femmes dans les Balkans

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse préparée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

Vague de manifestations en Bosnie-Herzégovine, une semaine après un féminicide qui a choqué le pays. À Gradačac, petite ville au nord de Sarajevo, un homme a tué son ancienne compagne, diffusant le meurtre en direct sur Instagram. Il a ensuite tué et blessé plusieurs autres personnes avant de se suicider. Un jour de deuil a été décrété dans les deux entités et des milliers de personnes ont manifesté à plusieurs reprises dans tout le pays, pour dénoncer le climat de violence et exiger des autorités des mesures concrètes pour protéger les femmes.

En Bulgarie, d’importantes mobilisations ont également eu lieu ces dernières semaines suite à la terrible agression d’une jeune fille de 18 ans par son ex-compagnon. Les associations féministes dénoncent un phénomène chronique encore largement dissimulé dans la société bulgare.

En Macédoine du Nord, les cas de discriminations se multiplient contre la communauté LGBTQIA+. Suite à la quatrième marche des fiertés organisée à Skopje en juin dernier, la librairie Polica a été la cible de harcèlement en ligne après avoir proposé à prix réduit des livres d'Édouard Louis en soutien à l’événement. Mais par un effet contraire, les ventes ont grimpé en flèche et les livres de l’écrivain français sont toujours sur les étagères, désormais mieux connus du grand public.

La Slovénie après les inondations : solidarité et reconstruction

En Slovénie, le lundi 14 août était un « jour de la solidarité » consacré au nettoyage et à la reconstruction. Le pays, frappé début août par les pires inondations de son histoire, tente dorénavant de limiter les dégâts pour préserver sa saison touristique. Il compte aussi sur la solidarité européenne. Une dizaine d’États européens, dont la France et l’Allemagne, ont annoncé l’envoi d’une aide logistique pour épauler les services locaux.

En Grèce, un important mouvement de contestation prend de l’ampleur. Baptisé le « Mouvement des serviettes », il a été lancé au début de l’été et regroupe à présent des milliers de personnes. Les habitants dénoncent l’accaparement des plages par certaines entreprises privées qui installent parasols et transats et proposent leur location à des prix parfois exorbitants. Plus généralement, les manifestants dénoncent le laxisme des autorités face à un tourisme de masse qui menace certaines îles. Reportage.

Après l’invasion de l’Ukraine, des milliers de citoyens russes se sont réfugiés en Turquie. Ils représentent aujourd’hui la deuxième nationalité étrangère du pays. Moins stigmatisés qu’ailleurs, ils tentent de comprendre comment la Russie a pu en arriver là, sans sombrer dans le désespoir.

En Serbie, une armée de caméras « intelligentes » pour contrôler les citoyens

Malgré les polémiques, des millions d’euros ont été dépensés au cours de ces cinq dernières années pour doter la Serbie de caméras de surveillance utilisant la reconnaissance faciale. Les projets, conclus sans réels appels d’offres entre le ministère serbe de l’Intérieur et le géant chinois Huawei, suscitent l’incompréhension et la méfiance des citoyens. D’autant que la plupart des installations se font par l’intermédiaire de la société chinoise Dahua, soupçonnée de prendre part à la répression contre les Ouïghours, notamment par une surveillance de masse de la minorité.

En Roumanie, les murs gardent les secrets de l’époque communiste. Après la découverte d’une lettre cachée par un détenu politique dans une cloison du casino de Constanța en 1952, d’anciens forçats signalent que de pareils messages sont aujourd’hui emmurés dans le stade de la ville, en cours de démolition.

Longtemps oubliée, Gina Ranjičić, poétesse rom du XIXe siècle à la vie mouvementée, retrouve aujourd’hui la lumière grâce à une peinture murale en son hommage dans le centre de Belgrade. Portrait.

