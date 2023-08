Le film «Barbie», un succès pirate en Russie

Depuis mars 2022, en raison de l’offensive russe en Ukraine, Hollywood ne distribue plus aucun film en Russie. Sauf qu’on y pirate désormais allègrement les films occidentaux. Barbie, succès mondial, l’est donc aussi dans le pays, même si ceux qui adorent la poupée ne sont pas nécessairement des fans du film.

De notre correspondante à Moscou,

Tout a commencé par une blague au cœur de l’été dans la ville de Perm dans l’Oural. Une bande de copains de 17 ans apprend quasi simultanément la sortie mondiale du film Barbie, mais aussi que le circuit de piratage des films d’Hollywood via le Kazakhstan a été découvert et bloqué. Certains distributeurs de films russes obtenaient en effet jusqu’à juillet des copies numériques de films projetés au Kazakhstan, via l'application de messagerie Telegram, sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur.

« On a commencé à plaisanter là-dessus, et à dire que nous pourrions montrer Barbie nous-mêmes, raconte Nikita Zabolotskih, joint au téléphone par RFI. Et puis finalement, nous avons donc décidé de le faire. Cela a été assez rapide, cela a pris un peu moins d'une semaine. La première copie que nous avons trouvée provenait de pays voisins dans l’espace post-soviétique. Ça n’a pas été facile, mais en cherchant sur internet, on a fini par trouver, et j’ai été le premier dans toute la Russie à organiser une séance de cinéma de Barbie à Perm, le 5 août. C'était un spectacle privé pour 56 personnes, juste pour tester. Quand j'ai réalisé qu'il y avait une vraie demande, j'ai décidé d’organiser des séances à plus grande échelle. J'ai commandé une voix off professionnelle, j'ai trouvé une version écran de qualité du film, cette fois via une copie d’Amérique latine. Pendant une semaine, tout le monde s’est démené, et le résultat a été une bonne image, un son de qualité et une qualité agréable du film ».

La négociation avec les salles, une étape délicate

Le plus délicat aujourd’hui pour Nikita Zabolotskih, c’est la négociation pour une salle de projection dans un cinéma. « Il y a deux facteurs qui jouent. Le premier est la peur, et la plupart des cinémas refusent de faire une telle chose. Le second est la cupidité. Les cinémas qui sont d'accord augmentent énormément le prix de location dès qu'ils découvrent qu’il s’agit de diffuser Barbie. En même temps, ils se protègent de toutes les manières possibles et répètent 200 fois que si jamais il se passe quelque chose, c'est ma responsabilité, qu’eux ne sont pas impliqués là-dedans. Que je dois organiser moi-même la billetterie, qu’il n’est pas question de faire de la publicité et qu’ils diront quoiqu’il arrive qu’ils n’étaient au courant de rien. »

En Russie, en cas de piratage et de diffusion à un groupe de personnes, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine de travail obligatoire pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six ans, cela avec ou sans amende d’un montant maximal de 500 000 roubles (environ 5 000 euros au cours actuel). Certaines salles de cinéma qui décident que le jeu en vaut tout de même la chandelle, montent allègrement les prix. « La location d’une salle pour 300 personnes coûte en moyenne 78 000 roubles, 780 euros, au cours actuel », constate Nikita Zabolotskih. Pour « Barbie certains cinémas n'hésitent pas à demander… 50% de plus ». Nikita et ses amis, eux, facturent l’entrée entre 350 et 450 roubles.

Une satire féministe plus qu'un film d'amour

Qu’est-ce qui explique un tel succès ? Pour le jeune homme de 17 ans, sans hésitation, c’est le propos du film. « C'est un chef-d'œuvre de satire féministe, et c'est aussi un jeu incroyable de Ryan Gosling, qui vous fait rire et pleurer. Ce film montre parfaitement toutes les difficultés et les tourments du patriarcat. Il y a bien des personnes qui n'acceptent pas du tout le film, qui le dénigrent partout. Mais c’est important aussi, parce que du coup, les gens veulent le voir, débattre à ce sujet. Enfin, la bande-son du film est incroyable, vraiment cool. Ici, la base du public est constituée de jeunes de 16 à 22 ans. Mais il y avait aussi des mères qui ont demandé si elles pouvaient venir avec des enfants. Il y a des femmes de 40-50 ans. Le film touche de nombreuses catégories de personnes différentes, parce que tout le monde peut y trouver quelque chose ».

Pourtant, ce discours féministe du film peut créer de la déception ou a minima un malentendu dans une Russie qui célèbre les valeurs « traditionnelles », et qui, depuis le début de ce que le Kremlin appelle toujours « une opération spéciale », a accentué son virage ultra-conservateur. C’est le cas de Mascha, moscovite de 41 ans, avec un métier et des revenus confortables. Elle a bien entendu dans certains médias légitimistes des échos de politiques évoquant « une propagande LGBT » dans le film. Cette fan de Barbie s’est pourtant débrouillée pour voir le film dans une version diffusée sur VKontakte, le Facebook russe. « La qualité n'était pas mauvaise, raconte-t-elle. Mais les images étaient très petites. Il était évident que c'était piraté, car on pouvait entendre des gens dans le public parler ». Peu importe, pour cette chargée de communication de 41 ans, ce n’était pas une première : « Je regardais déjà beaucoup de films piratés avant les années 2000, généralement en achetant des DVD pirates. C’était le cas jusqu'à quasiment 2010, jusqu'à ce que la loi devienne plus stricte. Donc en fait, on revient juste à ce que nous faisions avant ».

Surtout, ce qu’elle retient, c’est que dans ce film, « le sujet principal est le combat des femmes, Mais il n’y a absolument rien sur l’amour. Alors que la poupée Barbie et son compagnon ont été créés dans le but de construire une famille. Je m’attendais à voir quelque chose sur les aventures de Barbie et Ken ».

La Barbie, un objet rare en URSS et en Russie post-soviétique

Mascha se souvient très bien de ce qui la faisait rêver enfant : « Ma Barbie était une Barbie hollywoodienne, avec une chevelure hollywoodienne. Elle avait de longs cheveux en boucles dorées, avec un nœud, des boucles d'oreilles en or, elle était très belle. J’en ai eu une appelée Cynthia, une autre qui s’appelait Betty, et je jouais avec en y faisant très, très attention ».

Ramenée de Hongrie – pays alors dans le bloc de l’Est – dans les années 1980 pour les privilégiés, ou bien achetée dans les années 1990 après la chute de l’URSS, la poupée évoque en effet aux yeux de beaucoup de Russes enfants à cette période le souvenir précieux d’un premier jouet presque merveilleux, bien plus que les jouets soviétiques. L’évoquer, c'est voir dans cette période lourde en Russie, un rare et immédiat sourire illuminer les visages.

Croisée avec ses deux filles toutes de rose vêtues, une Moscovite de presque 40 ans raconte : « Quand j’étais enfant, j’avais encore mes deux grand-mères. L’une, quand je venais en visite, me donnait toujours un peu d’argent, pour acheter des vêtements par exemple. L’autre, on ne la voyait pas beaucoup, et elle n’était pas très à l'aise financièrement, mais elle m'avait offert une Barbie. J'étais tellement plus heureuse ! C’est le seul cadeau qu’elle m’ait jamais fait, mais pour moi, c’était le plus beau cadeau possible. Alors, c’était elle, ma grand-mère préférée. » Aujourd’hui encore, cette mère de famille estime que Barbie est « la quintessence de la féminité et de la beauté. Cette poupée a un corps magnifique, c’est un modèle, l'incarnation d’une femme parfaite ».

Même pour ceux qui n’ont pas vu le film, célébrer sa sortie a du sens. Soirées à thème dans des bars où on peut se prendre en photos avec les silhouettes en carton des acteurs, menu Barbie dédié « à toutes les princesses de la ville »... À Moscou, ils sont nombreux les fans à fêter la sortie du film à leur manière et à ressortir de leur armoire ces dernières semaines leurs vêtements roses.

