Coupe du monde féminine: les Anglais inquiets de ne pas avoir de bières lors de la finale

Reportage

Au Royaume-Uni, la finale de la Coupe du monde féminine de football a lieu dimanche 20 août à 11h du matin, et l’inquiétude monte. Stress lié au résultat ? Pas vraiment. Pour l’heure, les Anglais s’inquiètent de savoir si les pubs pourront servir de l’alcool si tôt en journée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

Dans un pub à Surrey, à l’ouest de Londres, l'alcool sera servi juste à temps pour le coup d’envoi. Mais comme l’explique le manager, ce n’est pas le cas de tous les établissements. « On ne peut pas servir d’alcool en dehors des heures autorisées par notre licence. Chez nous, c’est de 11h du matin à 11h du soir. »

Pas d'autorisation, pas de bières

Mais de nombreux pubs n’ont pas le droit d’ouvrir si tôt et encore moins de servir de l’alcool. La British Beer and Pub Association a appelé à autoriser une ouverture exceptionnelle à 10h. Or, les députés ne siègent pas actuellement en raison des vacances d'été, et les demandes de rappel d'urgence à Westminster ont été rejetées. Chaque pub pourrait demander sa propre autorisation, mais celle-ci doit être réalisée cinq jours avant le jour J. Il est donc largement trop tard.

Ce jeune homme pense que si la finale avait été masculine, les pubs auraient tous déjà obtenu leur autorisation : « Je pense qu’il faut y voir une marque du patriarcat. Les autorités locales ont toujours été prêtes pour les évènements sportifs masculins, mais quand il s’agit des femmes, alors c’est une autre histoire. En plus, elles ont réussi là où les hommes échouent depuis 50 ans. »

À écouter aussiInvité international - Coupe du monde 2023: le football féminin fait «des progrès sur tous les continents»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne