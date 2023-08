Espagne: incendie toujours en cours aux Canaries, 26 000 évacuations sur l'île de Tenerife

Sur l'archipel espagnol des Canaries, Tenerife est toujours en proie depuis mercredi à de gigantesques feux de forêts. Quelque 26 000 personnes ont dû être évacuées. C'est surtout le nord de l'île qui est menacé. Les principales zones touristiques ont été épargnées. Dans un premier temps, une accalmie avait été annoncée hier avant que les autorités ne se rétractent. Ce samedi 19 août a été une nouvelle journée difficile pour les autorités sur place.

Publicité Lire la suite

Le brasier, qui s'est déclenché dans une partie montagneuse du Nord-Est de l'île, s'est propagé pendant la nuit de vendredi à samedi en raison de conditions météorologiques particulièrement difficiles, avec de forts vents et des températures plus élevées qu'attendu. C'est « le plus complexe » des quatre dernières décennies pour l'archipel des Canaries, selon les autorités.

Ce vendredi, le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, jugeait que les opérations avaient « bien progressé » lors de son bilan de fin de journée. Mais il a admis que Tenerife vivait l'incendie le plus complexe des quatre dernières décennies. « L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Grâce aux vols aériens et aux informations recueillies, nous avons pu refaire le relevé d'une zone d'environ 5 000 hectares dans un périmètre de 50 km », dit-il.

Sur le réseau social X (ex-Twitter), les équipes de soldats du feu d'Eirif, ont fait état de leurs interventions dans la nuit de vendredi à samedi.

🔴 Durante la noche #EIRIF La Gomera y El Hierro han actuado en la parte alta de La Orotava continuando con las maniobras que habían hecho los equipos de día avanzando desde La Caldera hacia la cumbre. En la madrugada los equipos se han tenido que replegar pasando a actuar en… pic.twitter.com/RtAHOFhrhK — EIRIF (@EIRIFGobCan) August 19, 2023

Des opérations au sol compliquées

Les vents ont changé dans la nuit, les températures sont reparties à la hausse. Il fait 30 °C à Tenerife, et le taux d'humidité a chuté. La topographie de l'île, très montagneuse, rend les opérations au sol compliquées.

Manuel Miranda, conseiller territorial responsable des urgences : « Les conditions météorologiques ont changé, et nous avons dû organiser des évacuations de cinq municipalités du nord de l’île. Concernant les opérations de sauvetage, un message vient d’être envoyé à toute la population concernée, pour leur demander de quitter leur domicile en raison de la proximité et de la dangerosité des incendies. »

Les deux aéroports de cet archipel au large du Maroc fonctionnent toujours normalement, ce qui a permis l'évacuation de milliers de personnes.

À lire aussiEspagne: grave incendie sur l'île de La Palma, aux Canaries

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne