Russie: Vladimir Poutine en visite à Rostov-sur-le-Don pour réunion avec ses généraux

En Russie, Vladimir Poutine vient selon les agences officielles russes de rendre visite dans la nuit à son État-major à Rostov-sur-le-Don, non loin de l’Ukraine. Pour rappel, c’est dans ce quartier général régional que se déroule le gros du commandement des opérations en Ukraine. Au programme, pour le président russe, aussi commandeur des armées, un point d’étape classique sur notamment la résistance à la contre-offensive ukrainienne. Mais cette « visite de routine » a peut-être davantage de signification.

C'est une tendance qui n’a pas échappé aux observateurs russes : Vladimir Poutine est depuis quelques semaines beaucoup plus visible et présent sur le terrain. Un changement radical par rapport au printemps 2023 où Poutine, très en retrait de l’espace public et des chaînes de télévision, a ensuite vu éclater tout à coup la mutinerie de la milice Wagner et de Evguéni Prigojine fin juin.

Critiqué dans les cercles patriotiques pour son manque de fermeté et de décisions fortes, qui aurait mené à la mutinerie, le président russe a juste après commencé à se démultiplier à travers les régions. Ici visitant différentes entreprises étatiques, là rencontrant de jeunes entrepreneurs, ou allant même au contact direct de la population comme au Daghestan en juillet.

Soutien à l'encadrement militaire

Mais ce déplacement à Rostov peut aussi être vu comme un signe de soutien renouvelé à l’encadrement militaire russe et notamment au chef de l’État-major, Valéri Guerassimov. Car c’est justement à Rostov qu’a commencé la mutinerie de Prigojine, qui avait capturé un temps le quartier général et demandé une fois de plus la tête de Guerassimov et du ministre Sergueï Choïgou. Le tout après des mois et des mois d’invectives. Or, les deux hommes ont finalement gardé leur siège.

Un absent toutefois sur les images diffusées ce matin par l’agence Ria Novosti : le très important général Sergueï Sourovikine, que l’on dit toujours en phase d’interrogatoire par le FSB et isolé des troupes, pour son soutien supposé à Evguéni Prigojine.

