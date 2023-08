Une lutte drastique engagée en Italie contre la prolifération d’un crabe bleu

Cette espèce invasive menace l’écosystème, détruit la faune maritime et met à mal le travail des pêcheurs italiens. Le gouvernement vient de débloquer des fonds et de donner son feu vert à l'utilisation d'engins de pêche pour capturer massivement ce crustacé tueur.

via REUTERS - FISHERMEN'S COOPERATIVE OF POLES

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

La chasse aux crabes est ouverte en Italie. Pendant trois mois, les pêcheurs italiens ont droit à un permis extraordinaire pour installer filets, casiers et pièges pour capturer exclusivement et en masse ce crabe aux pinces bleues au large des côtes italiennes. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi le ministère de l'Agriculture, pour lutter contre la prolifération de ce crustacé invasif. Venu d’Amérique, il pullule sur les côtes de la Botte, dans la Méditerranée comme dans l’Adriatique. Cette invasion serait accentuée par le changement climatique.

Ce sont les pêcheurs qui ont lancé l’alarme en Italie : ce crabe tueur des mers détruit tout ou presque sur son passage et menace ainsi la pisciculture italienne. Les éleveurs de mollusques et de coquillages en particulier, qui retrouvent décimées les fameuses vongole, les palourdes italiennes. Et sans aucun prédateur, l’espèce se reproduit à toute vitesse… Sur les côtes de la Vénétie, plus de 320 tonnes ont été pêchées en un an, a rapporté mercredi le président de la région Luca Zaia, qui déplore « un désastre » et a demandé à Rome de décréter l’état d’urgence.

Pour dédommager les pêcheurs en première ligne face à ce crustacé bleu et inciter à sa capture, le gouvernement italien a débloqué près de 3 millions d’euros. Et quitte à l’éradiquer, autant y goûter. C’est en tout cas la réflexion d’organisations agricoles et de cuisiniers italiens qui proposent désormais des recettes de crabe bleu pour transformer ce fléau en opportunité commerciale et culinaire. Un premier container de 15 tonnes est d'ailleurs parti cette semaine d’Italie direction la Floride, aux États-Unis, où le crabe bleu est un mets prisé.

