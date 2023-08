Andrea Mounecif, marcher pour des idées

Portrait libre

Début août, Andrea Mounecif et ses camarades de l’association italienne FuoriVia ont parcouru 260 kilomètres à pied le long du Danube. Une expérience que ce Vénitien répète tous les étés depuis une dizaine d’années sur les chemins historiques d’Europe. Grâce à la marche à pied, il espère promouvoir une vision responsable du tourisme et du voyage lent. C’est aussi selon lui une aventure physique et mentale pour se reconnecter à l’essentiel.

Début août, Andrea Mounecif et ses compagnons bénévoles ont cheminé le long du Danube entre Roussé, en Bulgarie, et Orșova, en Roumanie.

Le pilote du Danube. C’est le nom d’un roman posthume écrit par Jules Verne dont d’intrigue policière se déroule le long de ce grand fleuve européen qui traverse au total dix pays. Barbe bien fournie, lunettes rondes et chemises bariolées, Andrea Mounecif a lu ce récit tous les matins pendant quinze jours à ses camarades de marche. Un moment de lecture « important », explique cet Italien âgé de 34 ans dans un français impeccable, « car il permet de voir le fleuve que nous parcourons sous un autre regard ».

Début août, lui et ses compagnons bénévoles ont en effet cheminé le long du Danube entre Roussé, cinquième ville de Bulgarie, et Orșova, dans le sud-ouest de la Roumanie. Un périple de 577 kilomètres au total, dont 260 ont été parcourus à pied, le reste en bateau ou en bus. Cette édition est la deuxième étape de ce voyage organisé par FuoriVia – un nom qui signifie « Hors du Chemin » en français. L’association italienne, créée en 2016, a pour objectif de promouvoir une vision responsable du tourisme et du voyage lent. Andrea est l’un de ses membres fondateurs.

« Depuis tout petit, j’ai vu les effets pervers du tourisme de masse sur l’environnement dans ma ville », raconte-t-il. À Venise, ville d’où il est originaire comme bon nombre de ses camarades, les grands navires de croisière ont provoqué de nombreux dégâts. Durant la haute saison, le nombre de touristes y est même souvent plus important que celui du nombre d’habitants. C’est ce constat qui d’une certaine manière a construit l’engagement de ce vénitien en faveur de l’écotourisme.

La convivenza comme stratégie

Pour défendre leur vision, Andrea et les autres membres de FuoriVia ont ainsi développé une méthodologie. « La convivenza est un concept au cœur de notre manière de faire », développe-t-il. Ce terme italien, qu’Andrea prend soin de ne jamais traduire, désigne le fait de vivre ensemble harmonieusement. Lors de leur séjour cette année, ils ont par exemple rencontré les représentants des municipalités, des associations ou encore des communautés locales autour du fleuve. L’objectif est de connecter ces acteurs pour les inciter à développer des projets écotouristiques.

Mais la convivenza n'implique pas uniquement le rapport entre les humains. « La relation à l’environnement et à la nature est aussi un facteur important de notre stratégie », poursuit-il. Cette année, ils se sont aussi arrêtés à Kozlodouy. Cette ville sur le bord du Danube héberge la seule centrale nucléaire encore active en Bulgarie. Ils y ont rencontré les autorités locales pour parler de leur démarche.

Même si pour l’heure, il est difficile d’évaluer les résultats de cette année, les effets de leur action sont bien réels sur le long terme. Avant ce projet, Andrea et ses compagnons de l’association ont par exemple parcouru la Via Egnatia entre Durrës en Albanie et Istanbul en Turquie. Cette route est la première à avoir été construite en dehors de la péninsule italienne lors de l'expansion de l'Empire romain. Après leur passage, plusieurs projets écotouristiques ont vu le jour, notamment à Kavala dans le nord-est de la Grèce.

Un acte de liberté

« Cette méthodologie est directement inspirée de celle développée par Virginio Bettini », précise Andrea. Ce professeur d’écologie du paysage a notamment été le cofondateur de la faculté d'urbanisme à Venise. Dès la fin des années 90, il a amené marcher plus de 1 000 étudiants sur les chemins historiques d'Europe. Andrea était l’un d’entre eux à l’époque. Son premier voyage de la sorte remonte à 2011 lorsqu’il étudiait les sciences politiques. Il avait alors parcouru un tronçon sur la Via Francigena entre Bar-sur-Aube et Arras en France.

« Cette première était très éprouvante physiquement et mentalement, car nous marchions parfois plus de 40 kilomètres par jour », se souvient-il. « Mais je me suis aussi rendu compte que la marche est d’abord un acte de liberté. Quoi de plus libre que de traverser un champ en dehors des sentiers battus ? », interroge-t-il tout en laissant entendre qu’il n’existe nulle autre réponse.

Pour appuyer son propos, un nom revient d’ailleurs souvent dans l’argumentaire d’Andrea. Il s’agit de celui de David Le Breton, un anthropologue et sociologue français. Ce chercheur est notamment l’auteur d’Éloge de la marche, un ouvrage paru en 2001 qui est devenu une référence pour ce groupe d’Italiens. « La marche ne consiste pas à gagner du temps, mais à le perdre avec élégance », écrit le chercheur. Cette citation, Andrea la reprend volontiers à son compte, lui qui se considère comme le « maître de son temps » lorsqu’il marche.

Mais la montre qu’il aime tant retirer le temps d’une de ces occasions, Andrea devra bientôt la remettre à son poignet après son retour en train jusqu’en France où il réside et travaille comme historien. L’année prochaine, il devra aussi préparer un nouveau périple dans les Balkans. Cette fois-ci en Serbie : le prochain point d’étape du voyage de FuoriVia sur la route « des DanubeS ».

