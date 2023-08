Espagne: à Barcelone, les mesures des bars face au tourisme de masse fatiguent les habitants

À Barcelone, cet été encore, la massification touristique fait polémique. Certains bars et restaurants doivent adopter de nouvelles mesures pour réguler leur clientèle et cela déplait aux habitants.

Avec notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel

Barcelone retrouve son affluence touristique et avec elle, ses polémiques. Cette semaine, plusieurs habitants ont dénoncé les pratiques abusives des restaurateurs : de l'interdiction de s'asseoir seul, à la limitation du temps en terrasse. « Je ne trouve pas ça bien de limiter le temps assise. Je bois mon café ou mon soda et je ne veux pas que tu me presses alors que j'ai déjà assez attendu pour trouver une table », se plaint Ona Borràs, Barcelonaise.

Dans le quartier de Gracia, certains bars ont même mis en place un système de ticket, comme au marché. Pour Andrés Palacio, cette mesure évite les malentendus : « Là, je sais que j'ai deux tables devant moi et j'attends tranquillement. C'est bizarre mais je trouve ça bien. »

Mais pour Enric Abelló, habitant du quartier, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : « J'ai l'impression d'être à la boucherie mais que le bout de viande c'est moi. C'est regrettable que le quartier soit si surchargé que les bars doivent adopter cette mesure, c'est excessif ! Je ne viens presque plus en terrasse à Gracia maintenant. »

Et cette situation dérange même les visiteurs : selon une récente étude, la moitié des touristes de Barcelone estiment que la ville est surchargée.

