Face au changement climatique, les cartes du tourisme estival pourraient être rebattues

Le réchauffement climatique va changer beaucoup de choses dans les décennies à venir pour nos modes de vie et cela pourrait aussi être le cas pour le tourisme. Avec des températures de 40°C ou plus dans le sud de l'Europe et des incendies réguliers en période estivale, ce sont toutes les cartes du tourisme estival qui pourraient être modifiées.

En Belgique, certains touristes sont à la recherche de températures plus fraîches alors que les vagues de chaleur se succèdent dans le pourtour méditerranéen. AFP - KURT DESPLENTER

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry Si pour l'instant, la Méditerranée reste la principale destination pour les voyageurs européens, tout cela pourrait bien changer, avec une attractivité en hausse pour les pays du nord de l'Europe, comme les pays scandinaves ou encore la Belgique. Sur la plage d'Ostende, voir un touriste espagnol secouer sa serviette au mois d'août alors qu'il fait 21°C, ce n'était jusqu'alors pas très courant. Oscar qui vient de Madrid est un pionnier, car si préférer la mer du Nord à la Méditerranée n'est pas encore une tendance de fond, cela pourrait progressivement le devenir: « Il fait une chaleur terrible en Espagne en ce moment, avoisinant les 40-42°C. Ici, il fait un peu froid, il y a de la pluie, et on profite au mieux. » Les fortes températures et les incendies qui touchent le sud de l'Europe incitent forcément à réfléchir, estime Xavier Fettweis, professeur en climatologie à l'université de Liège: « Le climat du Sahara va remonter au niveau de la Méditerranée. Des températures de 40 degrés au nord de la Méditerranée, ça va devenir intenable. C'est vers cela qu'on va dans les prochaines décennies. »