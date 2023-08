Livraisons de F-16 à l'Ukraine: Volodymyr Zelensky en visite aux Pays-Bas et au Danemark

Volodymyr Zelensky s'est rendu ce 20 août 2023 d'abord aux Pays-Bas puis au Danemark où il a salué la décision des deux pays européens de livrer des avions de combat F-16 américains à Kiev. Une officialisation, deux jours après le feu vert des États-Unis de vendredi.

Avec notre correspondant régional, Jean-Jacques Héry

La livraison d'avions occidentaux pour combattre les forces russes était une demande de longue date de l'Ukraine et elle a donc été officialisée ce dimanche 20 août 2023. D'abord lors d'une visite surprise à la mi-journée de Volodymyr Zelensky aux Pays-Bas au cours de laquelle le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est engagé à livrer plusieurs avions de combat F-16 sans en préciser le nombre exact, expliquant qu'il devait d'abord en discuter avec ses partenaires occidentaux. Les Pays-Bas possèdent à ce stade 42 de ces appareils.

19 F-16 danois fournis sur trois ans

Moins de mystère au Danemark, où le président ukrainien s'est rendu quelques heures plus tard. Copenhague fournira 19 avions F-16, selon la Première ministre danoise Mette Frederiksen évoquant même un calendrier de livraison : six vers la fin de cette année, huit en 2024 et cinq en 2025.

Avant cela, il faudra former les pilotes ukrainiens à l'utilisation de ces nouveaux avions. Cette formation a déjà commencé puisque des pilotes et des ingénieurs ukrainiens se trouvent déjà au Danemark. Dispensée sous la houlette de onze pays, son but affiché est d'avoir des pilotes prêts et entièrement formés d'ici au début de l'année 2024. Après le Danemark, la formation se poursuivra en Roumanie, au plus près du territoire ukrainien.

« Il s'agit d'un soutien très puissant pour nous », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « C'est absolument historique, il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine ».

