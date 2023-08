Des attaques de drones ukrainiens sur Moscou déjouées par les Russes

Selon le ministère russe de la Défense, un drone ukrainien a été intercepté dans le district de Rouzsky, à l'ouest de Moscou, et un autre a été détruit plus tard dans le district d'Istrinsky. Deux personnes ont été blessées par les débris tombés sur une maison.

Deux drones ukrainiens ont été détruits lundi 21 août dans la région de Moscou. Détectés par la défense aérienne dans la région de Moscou, les engins ont été « neutralisés par des moyens de guerre électronique » ont fait savoir les autorités russes.

Blessés

Deux personnes ont été blessées par la chute des débris. Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, à la suite de ces incidents, les vols des aéroports internationaux Vnoukovo et Domodedovo de Moscou ont été temporairement perturbés. Des restrictions aux départs et aux arrivées ont été imposées et plusieurs vols ont été redirigés vers d'autres lieux.

Multiplication des attaques

Les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev. Le plus souvent, ces offensives ne font pas de dégât ni de victime. Elles ciblent notamment la capitale russe. Dimanche 20 août, Moscou affirmait également avoir déjoué une attaque de drone ukrainien visant de la même manière la capitale et ses environs.

«Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre», dit Zelensky Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite au Danemark, a déclaré, lundi 21 août, à Copenhague être convaincu que la Russie va perdre la guerre, alors que le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé la livraison prochaine d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. « Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre », a-t-il lancé devant la foule rassemblée près du Parlement. Les 19 avions F-16 promis par le Danemark seront livrés progressivement à Kiev: six vers la fin de l'année, huit l'année prochaine et cinq l'année suivante, selon la Première ministre danoise. « L'essentiel, c'est ce que nous prouvons avec notre victoire, notre coopération », a poursuivi le président ukrainien. « Ensemble, nous prouvons que la vie a une valeur, que les gens comptent ». « La liberté est importante, l'Europe est importante », a-t-il encore dit. La veille, M. Zelensky a salué la décision « historique » des Pays-Bas et du Danemark de livrer à son pays un total de 61 avions de combat de fabrication américaine F-16. (Avec AFP)

