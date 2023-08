L’armée russe a présenté ses nouvelles armes et ses «trophées» du conflit en Ukraine

C’est une opération de communication de l'industrie militaire et de l'armée russes qui chaque année accueille beaucoup de monde. Le forum « Armée 2023 » a fermé ses portes ce dimanche 20 août. Au parc Patriot, un grand espace glorifiant l'armée russe dans la région de Moscou, ont été cette année mis en avant deux attractions : une exposition d’engins occidentaux présentés comme saisis sur le front en Ukraine, et un stand d'importance dédié aux drones.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Moscou,

Une bonne douzaine de tentes, plus de 70 entreprises – soit environ trois fois plus de participations que l’année dernière, selon les organisateurs –, et ce slogan en grosses lettres « Dronebiathlon 2023 ». Ces combats entre appareils étaient l'un des points d'attraction pour les professionnels et les industriels. Mais cette année, avec notamment des simulateurs, il s'agissait plus que jamais de toucher le grand public, les familles et les enfants.

Avant l’ouverture, Dimitri Malyshko, l’organisateur, expliquait : « On a des simulateurs de jeu intéressants pour les drones, sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Les gars ont fait un jeu, j'y ai déjà joué ici plusieurs fois. C'est vraiment cool. C'est comme dans Avatar. Ça a l'air vraiment étrange quand on regarde de l’extérieur, mais c'est vraiment classe ! À proximité, nous avons un espace pour les très jeunes visiteurs, avec notamment une masterclass sur l'assemblage de drones. Nous avons des kits pédagogiques très utiles depuis de nombreuses années. Comme ça, les enfants peuvent apprendre à assembler un drone, à souder, à installer correctement une hélice et des moteurs qui fonctionnent avec un logiciel. »

Véhicules occidentaux « saisis » sur le front en Ukraine

Ces activités ont été encadrées pour certaines par « des soldats professionnels tout juste revenus de l’opération spéciale », assure Dimitri Malyshko. En pleine offensive en Ukraine, l'armée russe n’a pas seulement vanté ses propres armements. Elle a aussi montré les muscles avec ce qui se voulait l’autre grande attraction. Des engins occidentaux présentés comme saisis sur le front en Ukraine, comme un blindé de transport américain MaxxPro, un véhicule britannique Husky, ou un blindé sur roues AMX-10 RC, fourni par la France à Kiev.

Mercredi, l'ancien président Dmitri Medvedev, l'actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe et qui suit en particulier les questions liées à l'industrie militaire de son pays, a visité l'exposition. Durant l'été 2022, l'armée russe avait déjà exposé des « équipements trophées » saisis en Ukraine. Ce forum Armée 2023 s’est déroulé en présence de délégations militaires de pays jugés « amis » par Moscou, notamment asiatiques et africains. La Chine tout particulièrement y avait envoyé une imposante délégation.

À écouter aussiLignes de défense - Armée russe: une purge à bas bruit

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne