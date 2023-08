UE: le vice-président Timmermans quitte la Commission et retourne à la politique néerlandaise

L’Union européenne perd son « Monsieur climat ». Le Néerlandais Frans Timmermans, vice-président de la Commission et promoteur du Pacte vert européen, a officiellement démissionné de son poste bruxellois mardi 22 août pour tenter de devenir Premier ministre des Pays-Bas et succéder ainsi au libéral Mark Rutte.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laure Broulard

Retour à la politique nationale pour Frans Timmermans, au terme de près de dix années à la Commission européenne. Mardi 22 août, il a été intronisé à la tête d’une liste commune du parti social-démocrate et des écologistes pour les élections anticipées aux Pays-Bas, prévues à l’automne.

Bruxelles perd ainsi un fin négociateur et une voix reconnue et engagée en faveur d’objectifs climatiques ambitieux. Frans Timmermans a été l’architecte du Pacte vert européen, le plan visant à lancer l’Union européenne sur la voie de la transition écologique. Un plan inachevé et qui rencontre de plus en plus de résistances, comme en attestent les violents échanges au Parlement européen lors des discussions sur la loi pour la restauration de la nature au début de l’été.

Un sujet qui s’invitera dans la campagne aux Pays-Bas, où Frans Timmermans fera face au mouvement des agriculteurs citoyens qui surfent sur la contestation des règlementations européennes. À Bruxelles, il sera temporairement remplacé par le Slovaque Maros Sefcovic, qui aura pour mission principale la mise en œuvre des mesures du Pacte vert à travers un dialogue intensif avec l’industrie et les agriculteurs.

